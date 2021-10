Null Bock auf Flamenco: Frostige "Carmen" in Nürnberg

Gleichwohl applaudierte das Publikum, das erfreulich zahlreich erschienen war, sehr herzlich. Und langweilig war es ja auch keinen Augenblick: Der Chor war sehr bewegungsfreudig und mit Leidenschaft im Einsatz, der Kinderchor marschierte zackig auf und ab, ständig war was los, nie beschränkten sich die Mitwirkenden auf Standardgesten, und was rundum überzeugend war: Alle auf der Bühne folgten jeweils konzentriert dem Geschehen, auch wenn sie gerade nicht selbst "dran" waren, was leider im Opernbetrieb nicht selbstverständlich ist. Letztlich wäre dieses Konzept im Schauspiel womöglich besser aufgegangen als im Musiktheater, denn Bizet komponierte nun mal sehr reißerisch und streckenweise eindimensional, diese "falsche" Folklore verträgt sich schwer mit vielschichtigen Interpretationen.

Vera Nemirova legte zum Beifall eine Rose auf den Souffleurkasten, sichtlich ergriffen. Grund dafür: Ihre Mutter, die einstige Sängerin Sonja Nemirova, die an dieser Inszenierung wie an vielen anderen Regiekonzepten mitgewirkt hatte, ist am 13. August in Sofia gestorben. Die Rose war ein letzter Gruß, eine traurige Geste - und das war von berührender Schlichtheit.

Wieder am 10., 12., 14 und 17. Oktober am Staatstheater Nürnberg, weitere Termine.