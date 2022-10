Nürnberger Staatstheater sammelt Damenschuhe für Installation

Für eine Kunstinstallation sammelt das Nürnberger Staatstheater ab sofort abgetragene Damenschuhe. Wie das Staatstheater bekannt gibt, werden die Schuhe rot eingefärbt und Teil einer Kunstinstallation am 12. November vor dem Opernhaus sein. Die Kunstinstallation soll auf Femizide, also Tötungen von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, hinweisen. Sie wird zur Opern-Premiere von "Talestri – Königin der Amazonen" umgesetzt.

Damenschuh-Kunstaktion erstmals 2009

Laut Mitteilung des Staatstheaters arrangierte die mexikanische Künstlerin Elina Chauvet bereits 2009 in ihrem Heimatland rote Schuhe auf einem öffentlichen Platz. Jedes Paar Schuhe stand dabei für eine Frau, die aufgrund ihres Geschlechts umgebracht worden ist. Mittlerweile wurde die Kunstaktion weltweit wiederholt.

Nun soll die Kunstinstallation "Zapatos rojos" – übersetzt "Rote Schuhe" – in Nürnberg stattfinden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, aktiv an der Installation im öffentlichen Raum mitzuwirken und abgetragene Damenschuhe vorbeizubringen.

Ein Stück über eine rein weibliche Gesellschaft

Die Premiere von "Talestri – Königin der Amazonen" findet am Samstag, den 13. November, am Staatstheater Nürnberg statt. Das Werk aus dem Jahr 1763 von Maria Antonia Walpurgis handelt von der Möglichkeit – und auch der Unmöglichkeit – einer rein weiblichen Gesellschaft. Die Amazonenkönigin Talestri verliebt sich in Oronte, der nicht dem Klischee des gewalttätigen Beherrschers entspricht. "Indem wir Elinas Kunstaktion in Nürnberg mit den Bürgerinnen und Bürgern durchführen und auf der Bühne zitieren, schaffen wir eine starke Verbindung zwischen Realität, Fiktion, verschiedenen Künsten und kultureller Teilhabe", sagt die Regisseurin Ilaria Lanzino.

Abgabemöglichkeiten für Schuhe

Damenschuhe für die Kunstaktion "Zapatos rojos" können ab sofort am Bühneneingang des Staatstheaters Nürnberg abgegeben werden. Alternativ können Frauen die Schuhe am 12. November zwischen 15.00 und 19.30 Uhr direkt zur Aktion mitbringen. Sie werden vor Ort eingefärbt und aufgestellt.