Nürnberger Staatsphilharmonie bekommt Jugendorchester

Das Staatstheater Nürnberg ruft ein eigenes Jugendorchester ins Leben. Wie das Haus mitteilt, können sich junge Menschen im Alter von 14 bis 19 Jahren, die ein Orchesterinstrument spielen, bis zum 21. Oktober dafür bewerben.

Auswahl in Vorstellungsrunden

Zunächst sind verschiedene Proben-und Vorstellungsbesuche geplant. Auch Orchesterpatinnen und -paten soll es geben. In mehreren Probenphasen werde dann ein gemeinsames Repertoire erarbeitet.

Jugend für Kunst und Kultur begeistern

Die Idee zu der Jungen Staatsphilharmonie stammt von Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz. "Die Neugründung des hauseigenen Jugendorchesters des Staatstheaters Nürnberg ist unsere Antwort auf eine Zeit, in der junge Menschen in einer wesentlichen Phase ihrer Entwicklung eine lange Phase ohne Kunst und Kultur verbringen mussten", so die Generalmusikdirektorin.

Vorspiel-Termine im November

Die Vorspiele im Staatstheater sind zwischen 4. und 10. November 2021 terminiert. Es werden zwei Musikstücke aus unterschiedlichen Epochen gefordert. Die jungen Bewerberinnen und Bewerber sollten schon länger Instrumentalunterricht haben.

Ziel: Jugendorchester spielt zum Jubiläum

Das Initialkonzert der Jungen Staatsphilharmonie soll im Herbst nächsten Jahres unter der Leitung von Joana Mallwitz stattfinden. Der Nachwuchs spielt das Eröffnungskonzert zum 100-jährigen Jubiläum der Staatsphilharmonie Nürnberg.