Nürnberger Prozesse als Dokumentations-Theater im Saal 600

Das renommierte Dokumentations-Theater-Team Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger hat ein Stück über die Nürnberger Prozesse entwickelt. Nicht zufällig fällt die Premiere auf den 25. September – denn vor 75 Jahren wurden im Gerichtssaal 600 Ende September die ersten Urteile gesprochen. Unter anderem gegen die Hauptangeklagten wie Hermann Göring und Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess.

Saal 600 als Bühne

Der Saal 600 besticht schon durch seine Ausstattung. Die Wände sind mit dunkelbraunem Holz vertäfelt, von den Decken hängen schwere Kronleuchter. Dort, wo sonst Zeugen und Besucher saßen, wurde für das Publikum eine kleine Tribüne installiert. Vor dem Richtertisch liegen 25 kniehohe Holzwürfel, die sich nach Bedarf verschieben und stapeln lassen. Sie dienen auch als Projektionsfläche für Foto- und Filmaufnahmen.

Nürnberger Prozesse erlebbar

Das Dokumentationstheater will die Nürnberger Prozesse erlebbar machen. Nichts ist Fiktion. Alles, was die Schauspieler sprechen, wurde so vor 75 Jahren gesagt oder berichtet. Es ist die Sicht der Täter, der Opfer und der Berichterstatter am Originalschauplatz. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler sind bei dieser außergewöhnlichen Theaterproduktion dabei.

Recherche mit 30.000 Gerichtsakten

Für das bekannte Dokumentar-Theaterteam Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura war es ein Mammutprojekt: 30.000 Seiten Akten einzusehen und 35 Stunden Film- und Tonaufnahmen auszuwerten. Seit 2019 haben sie recherchiert und zusammen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern das Stück entwickelt.

Fokus auf die Sprache

Für die beiden Regisseure Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger war es wichtig, den Fokus vor allem auf die Sprache der Nationalsozialisten zu setzen – keine leichte Aufgabe bei zigtausenden Originaldokumenten. Was sich dabei zeigt: Die Sprachwahl und die Rechtfertigungen der Nationalsozialisten entlarven ihre wahre Gesinnung.

Bezüge zu heute

Der Fokus liegt auf den Originalzeugenaussagen. Doch war dem Theaterteam auch der Blick auf die heutige Zeit wichtig : Mahnend erscheinen die Schrifteinblendungen rechtsextremer Gruppierungen als Projektionen am Ende des Theaterabends. Gerade dort, wo die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts seinen Anfang nahm. Der Gerichtssaal 600 ist insofern ein sehr symbolträchtiger Spielort. "Saal 600: Spurensuche" ist ein ambitioniertes Dokumentar-Theater, das herausfordert und sicherlich nachdenklich stimmt.