Kongresshalle wird Interims-Spielstätte für Nürnberger Oper

Die Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände wird Interims-Spielstätte für die Nürnberger Oper. Darauf haben sich CSU, SPD und Grüne geeinigt. Das bestätigte SPD-Stadtrat Ulrich Blaschke dem BR. Die Nürnberger Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet.

Lange Debatte über Nürnberger Oper im Vorfeld

Zuvor hatte es in der Stadt eine lange und leidenschaftliche Debatte darüber gegeben, ob die im Auftrag von Adolf Hitler erbaute und nie fertiggestellte monumentale Kongresshalle als Zwischenspielstätte für die dringend sanierungsbedürftige Oper dienen soll. Das Staatstheater hatte sich zuletzt noch für den Ort ausgesprochen.

Festgelegt haben sich die drei großen Fraktionen bisher aber nur auf das Areal, so Stadtrat Blaschke, und noch nicht auf den genauen Ort. Diskutiert werden hier ein Erweiterungsbau in den weitläufigen Innenhof hinein, oder außen an den Rundbau anschließend. Das solle nun näher fachlich geprüft und dann später entschieden werden.

Kommende Woche im Stadtrat

Am kommenden Mittwoch wird im Stadtrat nun aber die Grundentscheidung für die Kongresshalle fallen. Zuvor wollen die Parteien diesen Freitag das weitere Vorgehen mitteilen. Das 1905 eröffnete Opernhaus in der Innenstadt muss spätestens ab 2025 saniert werden.