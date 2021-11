Nürnberger Oper feuert Regisseur wegen "unangemessener" Äußerung

Es muss ordentlich "gekracht" haben bei den Proben zu Verdis "Troubadour" in Nürnberg. Der als impulsiv bekannte Peter Konwitschny, einer der bekanntesten deutschen Opernregisseure, soll sich gegenüber Mitwirkenden mächtig im Ton vergriffen haben. Jedenfalls musste er das Haus auf Druck der Intendanz verlassen und die Endproben in die Hände seiner Assistentin Marie-Christine Lüling legen. Gegenüber "Nordbayern.de" äußerte sich die Theaterleitung mit den Worten: "In einer Probensituation hat sich Herr Konwitschny in einer Art geäußert, die von Beteiligten als 'unangemessen und diskriminierend' wahrgenommen wurde. Die Theaterleitung kam nach Gesprächen mit mehreren beteiligten Personen zu derselben Einschätzung und hat unmissverständlich klargestellt, dass es am Staatstheater Nürnberg für Diskriminierung keinen Platz gibt. Herr Konwitschny hat seine Arbeit an der Produktion daraufhin niedergelegt. Auch die Theaterleitung sah diesen Schritt als einzige mögliche Konsequenz."

"Das müssen die Sänger verstanden haben"

Welche Worte gefallen sind, dazu gab es keinerlei offizielle Information. Schon im Vorfeld der Premiere, die am vergangenen Samstag stattfand, hatte sich abgezeichnet, dass Konwitschny an den Proben nicht mehr persönlich beteiligt war. Er werde bei der Premiere nicht anwesend sein, hieß es von der Theaterleitung gegenüber dem BR, und auch auch nicht für Interviews zur Verfügung stehen. Der Grund wurde damals nicht genannt.

Zu seiner Personenregie sagte Konwitschny im Januar 2020 in einem Interview: "Das Entscheidende ist die politische Grundlage, die gesellschaftliche Situation, in der sich Menschen befinden, weshalb sich eben meistens ihre Liebessehnsüchte nicht erfüllen. Das ist erstmal das Wichtigste. Das müssen die Sänger verstanden haben. Dann wird die Sache schon ganz automatisch." Der als recht emotional geltende Regisseur ist seit mehreren Jahrzehnten für seine teils sehr polarisierenden Inszenierungen bekannt, um die es auch immer wieder Aufregung gab. Den größten Wirbel gab es nach der Operette "Die Csárdásfürstin" 1999 an der Semperoper, als der damalige Intendant zwei besonders provokante Szenen nach der Premiere strich, wogegen Konwitschny eine einstweilige Verfügung erwirkte und durch zwei Instanzen klagte.

Konwitschny inszenierte zuletzt Anfang Oktober an der Dresdener Semperoper Vincenzo Bellinis "Norma", am 15. Januar soll er mit seiner Interpretation von Modest Mussorgskis "Boris Godunow" an der Wiener Volksoper debütieren. Im Mai 2022 steht eine "Walküre" an der Dortmunder Oper an.