Nürnberger Menschenrechts-Filmfestival setzt auch auf Komik

Das Nuremberg International Human Rights Film Festival (NIHRFF) ist Deutschlands größtes und ältestes Filmfestival zum Thema Menschenrechte. Seit 1999 präsentiert es alle zwei Jahre engagierte internationale Filmkunst.Die internationale Vernetzung ist eines der Themen des diesjährigen Programms des Menschenrechts-Filmfestivals . So wird eine Filmemacherin dabei sein, die bei einem ähnlichen Festival in Malaysia ihren Auftritt in Nürnberg gewonnen hat. Außerdem geht es schwerpunktmäßig um queere Geflüchtete. Judith Heitkamp hat mit Organisatorin Andrea Kuhn über das diesjährige Festival gesprochen, das durchaus auch lustige Filme zeigt.

Judith Heitkamp: Gibt es Filme, auf die Sie persönlich gespannt sind? Oder ist das für jemand wie Sie, der jetzt auf Kino ganz besonders mit der Perspektive des Themas Menschenrechte guckt, eher gleichgültig?

Andrea Kuhn: Ich bin grundsätzlich erstmal eine große Filmfreundin und bin an allen Arten von gutem interessiert. Leider lässt meine Arbeit oft nicht zu, dass ich viel von den Kinostarts in Deutschland mitbekomme. Deswegen muss ich mich immer extra freimachen, um etwas zu gucken. Ich sehe im Jahr so etwa 400 Filme, die meistens eben nicht aus dem ganz großen Mainstream-Kino kommen. Aber das Interesse ist immer da.

Wie suchen Sie die Filme für das Menschenrechts-Filmfestival aus? Man könnte vielleicht auch fragen, was ist denn ein guter Menschenrechts-Film?

Erst mal ist es ein richtig guter Film, der auf eine Leinwand gehört, das ist unser oberstes und erstes Auswahlkriterium. Und in unserem Fall muss er sich natürlich thematisch einordnen lassen in politisches, sozial interessiertes Kino. Und für uns kommt als Ebene noch dazu, dass man nicht nur Themen bespricht, die in den Menschenrechts-Bereich fallen, sondern dass auch das Filmemachen selbst sich dieses politischen Aspekts bewusst ist.

Das müssten Sie noch ein bisschen genauer erklären.

Es gibt eine ganze Reihe von Filmen, gerade im Dokumentarfilm-Bereich, die eigentlich eher illustrierte Vorträge sind, die ein Thema analytisch begleiten. Die Bilder sind dann nur noch so eine Art Illustration. Die Geschichte steht vorher schon fest, die Meinung auch. Und das ist für uns eigentlich entpolitisiertes Kino, weil es ganz bequem ist für unser Publikum und für uns selbst, sich zurückzulehnen. Und man hört sich das an und kann dann betroffen nach Hause gehen und hat seine Arbeit verrichtet.

Wir wollen dagegen Filme, die auch mal konfrontativ sein können. Das müssen sie nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall Filme, die uns in andere Erfahrungen mitnehmen, Menschen begleiten, so dass man einen Eindruck bekommen kann von anderen Lebenswelten, gerne auch von Menschen, die in dem jeweiligen Land selbst leben, dort gedreht haben und nicht unbedingt mit unserem europäischen Blick drauf. Wir haben gerne natürlich auch lustige Sachen, wir haben gerne Action-Fans, es gibt ganz unterschiedliche Genres, aber eben Filme, die nicht so vorkauen und die nicht den üblichen konventionellen Blick haben, gerade auf Menschen, denen was Schlimmes zugestoßen ist. Sie sollten sie nicht präsentieren, also Opfer nicht doppelt zu Opfern machen, sondern auch mal deren Stärke zeigen und das, was diese Menschen alles geleistet habe. Das heißt zwangsläufig sehr viel Emotion.

"Vier alte, sudanesische Regisseure"

Sie haben gerade gesagt, wir haben gern mal was Lustiges. Aber ist nicht immer auch Erschütterung mit so einem Film verknüpft, die mich dann nach dem Kinobesuch auch politisch engagiert sein lassen soll?

Eigentlich nein, weil wir nicht glauben, dass ein Schock irgendwie aktiviert. Das Gefühl ist Betroffenheit, Schock kaum. Sowas zu erzeugen ist relativ einfach im Film, wenn man die Bilder hat. Also wir wissen, wie Körper ausschauen, wenn ihnen unterschiedliche Sachen zugefügt werden. Das politisiert, glaube ich, nicht. Es lässt einen eher passiv und in Schockstarre zurück. Wir wollen, dass man Menschen kennen lernt, dass man sich auseinandersetzt mit Problemen. Und das ist dann schon ein anderes Gefühl. Und deswegen dürfen die Filme eben auch mal lustig sein.