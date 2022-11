Nürnberger Kultur-Kahlschlag? Bürgermeisterin gegen Schließungen

Vergangene Woche hatte die Stadt Nürnberg verkündet, 50 Millionen Euro einsparen zu müssen. Besonders betroffen ist davon die Kulturlandschaft: Die beiden Museen Kunstvilla und Kunsthalle könnten geschlossen werden, hieß es. Seitdem ist die Kulturszene der Stadt in Aufruhr.

Kulturbürgermeisterin: "Mit mir wird es keine Schließungen geben":

Julia Lehner, Kulturbürgermeisterin der Stadt hat sich nun im BR-Interview zu dem Thema geäußert und verraten: Mit ihr werde es keine Schließungen der beiden städtischen Museen Kunsthalle und Kunstvilla geben. Eine solche könne sie sich "beileibe nicht vorstellen".

Die Stadtkämmerei hatte vergangene Woche eine Streichliste vorgelegt, mit der die Stadt Nürnberg 50 Millionen Euro einsparen will. Davon fielen 6,2 Millionen Euro auf den Kulturbereich. Durch die Schließung der beiden Kunstmuseen würde die Stadt laut Kämmerei 1,5 Millionen Euro einsparen.

"Blaue Nacht" und "Klassik-Open-Air" zu bedeutsam und populär

Die Stimmung in der Stadt stehe allerdings klar für einen Weiterbetrieb der beiden Kultureinrichtungen, so Lehner. Auch die zur Debatte stehenden Events wie die "Blaue Nacht" oder das "Klassik-Open-Air" seien" zu populär und bedeutsam, als dass sie einfach so gestrichen würden.

Wie die Sparmaßnahmen schließlich aussehen werden, entscheidet der Nürnberger Stadtrat am 17. November.