Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > Kultur > Nürnberger Künstlerhaus: Eröffnung in Etappen

Nürnberger Künstlerhaus: Eröffnung in Etappen

Das legendäre KOMM in Nürnberg ist Geschichte. An gleicher Stelle will das Künstlerhaus nach langer Renovierung zum neuen Kultur-Magneten werden: Werkstätten, Vereine, Gastronomie und Kino sollen wieder unter einem gemeinsamen Dach vereint sein.