Nürnberger Kreisgalerie: Unterstützung ukrainischer Künstler

Seit Jahren verbindet die Nürnberger Kreisgalerie eine enge Freundschaft mit Kunstschaffenden aus den ukrainischen Städten Kiew und Charkiv. Um diesen Künstlern ein Gesicht zu geben, zeigt die Galerie in ihren geplanten Ausstellungen zusätzlich die Arbeiten je eines Künstlers oder einer Künstlerin aus der Ukraine.

Kreisgalerie will vernetzen

Der Kreis ist eine der wichtigsten und einflussreichsten Nürnberger Künstlergruppen. 1947 gegründet, betreibt die Gruppe seit dem Jahr 2000 eine Galerie in der Karthäusergasse am Germanischen Nationalmuseum. Ihre Ausstellungen sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa zu sehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vernetzung von internationalen und Nürnberger Künstlern.

Drei Bilder von Maryna Brodovska machen den Anfang

Drei Bilder von Maryna Brodovska aus Kiew hängen momentan in der Nürnberger Kreisgalerie. Sie werden im Rahmen der neuen Ausstellung "Collage" gezeigt, in der auch Nürnberger Kunstschaffende vertreten sind. Die Künstlerin konnte nach Bulgarien fliehen. Im Gepäck hatte sie nur das Nötigste – die meisten ihrer Kunstwerke konnte sie auf eine Festplatte kopieren.