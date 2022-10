Nürnberger Kindertheater Mummpitz startet 14. "Kulturrucksack"

Das Nürnberger Kindertheater Mummpitz startet am Vormittag die Veranstaltungsreihe "Kulturrucksack". Wie das Theater bekannt gibt, werden 74 Schulklassen mit 1.550 Drittklässler der Grund- und Förderschulen durch das Projekt Zugang zu Bildung und Kultur erhalten – und das unabhängig von sozialer Herkunft und finanziellen Möglichkeiten. Vier verschiedene Konzert-, Ausstellungs- und Theaterbesuche sind im Lauf des Schuljahres geplant.

Kindertheater, Tanz, Konzert und Museumsbesuch

Den Auftakt macht das Mummpitz-Theaterstück "Plötzlich tief im Wald", das auch gleichzeitig Premiere hat. Auf dem Spielplan steht aber auch "Kaschtanka", so das Theater. Neben dem Kindertheater im Kachelbau beteiligen sich an weiteren Terminen die Tafelhalle, das Staatstheater und die Museen der Stadt Nürnberg. So können die Klassen Ausstellungen im Neuen Museum, im Turm der Sinne oder im Germanischen Nationalmuseum besuchen und bei einem praktischen Teil auch selbst aktiv werden. Das Staatstheater bietet einen Konzertbesuch im Opernhaus an und in der Tafelhalle können die Kinder eine Tanztheatervorstellung besuchen.

Zugang für die Kinder zu Kultur in der Stadt

Nach Angaben der Organisatoren sind für viele Kinder diese Veranstaltungen der erste Besuch in einem Museum oder Theater. Jedes der vier Angebote wird zusätzlich pädagogisch vor- oder nachbereitet und von Workshops begleitet. Dazu bekommen die Klassen Besuch von den entsprechenden Künstlerinnen und Künstlern oder pädagogischen Kräften.

Kulturinitiative mit Tradition

Der erste Kulturrucksack von Mummpitz fand im Schuljahr 2009/2010 statt. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt und verschiedenen Sponsoren. Nach der Premiere am Freitag soll mit Musik und Konfettikanone gefeiert werden.