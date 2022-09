Nürnberger Jeff Chi erhält Kunstförderpreis für Scatman-Comic

Der Nürnberger Jeff Chi wird mit dem diesjährigen Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur ausgezeichnet. Das hat Kunstminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch in München bekannt gegeben. Jeff Chi erhält den Preis für seine Graphic Novel "Who's the Scatman".

Comic-Biografie über 90er-Jahre One-Hit-Wonder "Scatman"

Mit seiner originellen Comic-Biografie über den Hit "Scatman" von John Paul Larkin, besser bekannt als Scatman John, zeigt der Nürnberger Künstler eine der ungewöhnlichsten One-Hit-Wonder-Karrieren der 90er-Jahre, "sodass die Leserinnen und Leser ein eindrucksvolles Bild dieser Künstlerpersönlichkeit entwickeln können", heißt es in der Begründung der Jury.

Nürnberger Künstler Jeff Chi für aufwendige Recherche belohnt

Die Jury würdigt vor allem, dass der Autor die Informationen zu dieser Graphic Novel fast ausschließlich durch Interviews über mehrere Jahre hinweg selbst recherchiert habe. Auch handwerklich sei das "Biopic" äußerst gut gemacht, indem verschiedene Erzählstränge und unterschiedliche Zeitebenen virtuos ineinander gewoben würden. Alles in allem handele es sich um ein "wunderschönes literarisches Projekt" und ein "in vielerlei Hinsicht (...) beeindruckendes Buch".

Kunstförderpreis mit 6.000 Euro dotiert

Neben Chi werden mit dem Kunstförderpreis in der Sparte Literatur ausgezeichnet: Annika Domainko aus München für ihren Roman "Ungefähre Tage", Krisha Kops aus München für seinen Roman "Das ewige Rauschen", Slata Roschal aus München für ihren Roman "153 Formen des Nichtseins" und Claudia Voit aus München für ihre Übersetzung der Essaysammlung "Gewissheiten" und des Erzählbandes "Objekte des Begehrens"

Die Verleihung der diesjährigen Bayerischen Kunstförderpreise findet am 14. November 2022 in der Hochschule für Musik und Theater München statt. Der Preis ist mit jeweils 6.000 Euro für Einzelpersonen dotiert.