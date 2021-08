Nürnberger Filmfestival der Menschenrechts: Online und im Kino

Das 12. Internationale Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte wird Ende September erstmals als Hybrid-Veranstaltung abgehalten. Wie die Veranstalter mitteilen, werden vom 29. September bis 6. Oktober 2021 Filme in Kinos zu sehen sein. Gleichzeitig präsentiert das Festival Filme, Gäste und Events auch online.

Filme und Rahmenprogramm

Der Programmfokus liege dabei auf internationaler Filmkunst aller Gattungen mit politischem Anspruch. Den Auftakt für das Gesprächsprogramm bildet bereits am 27. August 2021 die Diskussion "Filmmakers and Festival Organizers at Risk" mit zwei Filmschaffenden aus Malaysia und Amsterdam. Zum Festival ist auch eine Podiumsdiskussion geplant zum Thema "Globale Impfgerechtigkeit".

Verleihung des Filmpreises Anfang Oktober

Das Festival vergibt drei Preise, die insgesamt mit 4.500 Euro dotiert sind: Den Internationalen Nürnberger Filmpreis der Menschenrechte, den Preis der Open Eyes-Jugendjury und den Publikumspreis. Die Preisverleihung findet am 5. Oktober 2021 online statt. Das Gesamtprogramm wird am 14. September veröffentlicht.

Das Nürnberger Festival wird seit 1999 im zweijährigen Rhythmus organisiert. Nach Angaben des Veranstalters ist es Deutschlands ältestes und größtes Menschenrechtsfilmfestival.