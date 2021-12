Nürnberger Bürger wollen neues Opernhaus

Die Stadt Nürnberg muss ihr Opernhaus am Richard-Wagner-Platz sanieren – dringend. In vier Jahren läuft wegen mangelhaften Brandschutzes die Betriebserlaubnis aus. Zehn Jahre wird die Sanierung dauern und viel Geld verschlingen, die Rede ist von 500 bis 800 Millionen Euro. Deswegen plant die Stadt aktuell, eine Interimsspielstätte auf dem Reichsparteitagsgelände zu errichten, neben oder in der unfertigen Kongresshalle, in der sich bereits das Dokuzentrum und die Spielstätte der Nürnberger Symphoniker befinden.

Große Visionen beim Bürgerdialog rund um Opernhaus

Die Pläne der Stadt sollten am Dienstag mit den Bürgern der Stadt diskutiert werden. "Kann man ein Oper-Interim in die Kongresshalle verlegen?", fragte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zur Einleitung. Und wie könne ein "Opernhaus der Zukunft" am Richard-Wagner-Platz aussehen? Statt der ursprünglich geplanten 200 Menschen konnten aufgrund der aktuellen Pandemielage zwar nur 50 Bürger teilnehmen. Die warteten aber prompt mit großen Visionen auf und sprengten die augenscheinlich engen Grenzen der Diskussion gleich im ersten Durchgang.

"Baut ein neues Opernhaus!"

Vielen Teilnehmern der Diskussionsrunde schien die Sanierung der inzwischen mehr als 100 Jahre alten Staatsoper zu teuer, vor allem in Verbindung mit einem Interimsbau, der nur zehn Jahre genutzt werden soll. Am Ende der Diskussionsrunden kristallisierten sich daraufhin zwei Punkte sehr klar heraus. Einerseits die Forderung an die Stadt: "Baut ein neues Opernhaus!" Noch mehr Fürsprecher fanden sich für das Argument, dass das alte Haus am Richard-Wagner-Platz nahe der Innenstadt zukünftig nicht wieder als Opernhaus fungieren sollte.

Radikale Pläne für den Richard-Wagner-Platz

Auch hinsichtlich der Entwicklung des Richard-Wagner-Platzes und des alten Opernhauses gaben sich die Diskutanten nicht mit kleinen Ideen zufrieden. Oftmals wurde die Aufenthaltsqualität auf dem Platz bemängelt. Dies sei vor allem den Tatsachen geschuldet, dass das Opernhaus seine Tore stets erst am Abend öffne und dass der vierspurig ausgebaute Frauentorgraben daneben – die direkte Verbindung vom Plärrer zum Hauptbahnhof – entsprechend stark befahren sei.

Als eine der innovativsten Ideen des Abends wurde daher der Vorschlag herausgehoben, die Straße vor dem Opernhaus autofrei zu halten. Der Richard-Wagner-Platz selbst sollte zu einem kleinen Park umgebaut werden. Und für das Opernhaus selbst reichten die Vorschläge von einem kompletten Abriss bis zu einer Entkernung, um dort günstige Ateliers für Künstler und Räume für Vereine unterzubringen. Die Vision: Der Richard-Wagner-Platz als Begegnungsort und neues kulturelles Zentrum der Stadt.

Räume für Künstler in Kongresshalle

Sehr wichtig war den Anwesenden die Idee, Ateliers sowie Proben- und Ausstellungsräume für junge Künstler in der Kongresshalle unterzubringen – eine Idee, die bereits vor drei Jahren im Zuge der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt aufkam. Damals wie heute koordiniert diese Pläne Hans-Joachim Wagner. Er weiß, dass diese Räume aber nicht einfach von der Stadt gebaut werden können. Deswegen will er in den kommenden Jahren weiterhin das Gespräch mit den Bürgern suchen und vor allem auch Künstlerinnen und Künstler befragen, welche Vorstellungen sie haben und welche Räume sie sich in der Kongresshalle erhoffen.

Erinnerungskultur als wichtiger Baustein

Über all diesen Plänen dürfe aber die Aufarbeitung der Geschichte der Stadt im Nationalsozialismus nicht zu kurz kommen, war während der Diskussionsrunden ebenfalls vielen Bürgern wichtig. Schließlich ist die Kongresshalle mit ihrer gewaltigen Steinfassade das größte Überbleibsel der Gigantomanie des NS-Regimes auf dem Reichsparteitagsgelände. Gerade deswegen sollte die Ruine auf alle Fälle erhalten werden – und moderne Kultur in dem alten Gemäuer einen lebendigen Kontrast bilden.

Zeit drängt: Entscheidung über Interimsbau am 15. Dezember

Trotz aller Ideen und Visionen konnten sich einige Diskutanten aber auch des Eindrucks nicht erwehren, dass viele Entscheidungen quasi schon gefallen sind. Der Stadtrat will am 15. Dezember über das Interims-Opernhaus entscheiden. Ob bis dahin genug Zeit bleibt, die Ziele der Stadt komplett umzukrempeln, scheint fraglich. Am Ende bleibt der Eindruck, dass die Pläne, für die Oper einen Interimsbau aufzustellen und nach zehn Jahren wieder an den Richard-Wagner-Platz zurückzukehren, in Teilen der Bevölkerung sehr kritisch gesehen werden.

Ergebnisse des Dialogs werden weiter diskutiert

Die Ergebnisse des Bürgerdialogs werden am Freitagabend nochmals im Rahmen einer Podiumsdiskussion besprochen. Diese Gesprächsrunde können alle Interessierten auf dem Youtube-Kanal "NürnbergKultur" verfolgen und auch Fragen stellen. Die Diskussionsrunde beginnt um 18.00 Uhr.