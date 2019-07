Nürnberger Bardentreffen geht mit "World Wild Accordion"

Mit dem Motto des Bardentreffens wird das Akkordeon in den Fokus gerückt. "Das Akkordeon ist ein vielfältiges Instrument, das man in der Weltmusik an vielen Ecken und Enden findet", betont Rainer Pirzkall, Künstlerischer Leiter des Bardentreffens. Insofern sei das Akkordeon ein wirkliches Welt-Musikinstrument und passe somit gut zu einem Weltmusik-Festival, wie es das Bardentreffen sei.

90 Konzerte und Filme, Künstlergespräche, Tanzworkshops

Bei dem Festival sind auf den neun offiziellen Bühnen rund 90 Konzerte geplant. Das Bardentreffen wird auch von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Neu in diesem Jahr ist zum Beispiel ein Barden-Kino, mit musikbezogenen Filmen. Außerdem sind noch Künstlergespräche und Tanzworkshops in das Programm aufgenommen worden.

Konzerte in historischem Rathaussaal

In diesem Jahr kommen auch neue Veranstaltungsorte dazu. So wird erstmals im Alten Rathaus der historische Rathaussaal miteinbezogen. Als Ersatz für den Kulturgarten, der wegen einer Baustelle nicht genutzt werden kann, wird der Trödelmarkt an drei Tagen bespielt.

Musikalische Stars aus Südafrika und Finnlans

Zu den Highlights des Bardentreffens 2019 zählen der finnische Akkordeon-Künstler Kimmo Pohjonen und die südafrikanische Weltmusik-Gruppe "Ladysmith Black Mambazo", die laut Pirzkall die besten Sänger Südafrikas vereint. Die Gruppe hat fünf Grammys gewonnen und produzierte in den 1980er-Jahren mit Paul Simon das weltberühmte Studioalbum "Graceland".

Zum Nürnberger Bardentreffen werden auch in diesem Jahr wieder rund 200.000 Besucher in der Nürnberger Altstadt erwartet. Der Eintritt ist frei.