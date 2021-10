Nürnberger Ausstellung hinterfragt Kunst im öffentlichen Raum

Derzeit widmen sich Nürnberger Museen – wie die Kunsthalle mit ihrer neuesten Ausstellung "In Situ?" – einem Kunst-Event, das vor fünfzig Jahren für Aufsehen sorgte – und zwar bundesweit: 1971 trafen sich Bildhauer und Künstler in Nürnberg, um Albrecht Dürers 500. Geburtstag zu feiern. Dazu diskutierten sie beim Symposion Urbanum Nürnberg über Kunst im öffentlichen Raum. Und schufen 29 Werke, die an unterschiedlichsten Orten in Nürnberg standen.

Kunst außerhalb der Museen und Sammlungen

Erstmals richtete sich der Fokus damit auf zeitgenössische Kunst außerhalb des musealen Raums. Diesem Thema widmet sich nun auch die Nürnberger Kunsthalle. Denn Kunst im öffentlichen Raum ist immer noch ein viel diskutiertes Thema, auch weil sie viele Funktionen haben kann: Ob als Mahnmal im Rahmen von Erinnerungskultur, als Begegnungsstätte, als politisches Ausdrucksmittel oder zur Repräsentation. Sie kann, wie das Museum erläutert, zu Berührung anregen, zum Spielen oder zur Interaktion.

Kunst, die das Nürnberger Stadtbild prägt

Der Name der Ausstellung "In Situ?" kommt aus dem Lateinischen und heißt "am Ort", erklärt Ellen Seifermann, die Leiterin der Kunsthalle: "Dieses Moment von vor Ort sein, am Ort sein, an diesem Ort sein, trifft natürlich für viele Skulpturen im öffentlichen Raum auch zu." Aber ist die Skulptur auch am richtigen Ort und ist es die richtige Skulptur für den Ort?

Auch für die aus dem Symposion Urbanum Nürnberg vor fünfzig Jahren entstandenen Werke. Die sorgten damals für Furore – und für Empörung. Dennoch gehören 26 der damals 29 geschaffenen Kunstwerke inzwischen zum Stadtbild. So etwa Hein Sinkens Windspiel am Wöhrder See – eine Skulptur aus neun silberglänzenden, medizinball-großen Halbkugeln.

Hintergründe und Details zu Skulpturen des Symposion Urbanum

Die Ausstellung in der Kunsthalle wirft einen Blick zurück auf das Symposion Urbanum Nürnberg 1971. Sie erklärt anhand von Modellen und Zeichnungen, wie bestimmte Skulpturen zustande gekommen sind, so Ellen Seiffermann. Sie veranschaulichen den Weg und die Konzepte, die auch die Umsetzung nochmal aufgreifen.

Der Klang der Stadt und Erinnerungskultur

Wie klingt Architektur, eine Stadt oder ein Platz? Dieser Frage geht die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg nach und präsentiert ein hörbares Werk in der Ausstellung. Ein Ausstellungsraum widmet sich der Erinnerungskultur – zu sehen ist ein Foto von einem Platz in Göppingen: Es geht um ein Kriegerdenkmal aus der Zeit des Nationalsozialismus, das von Nasan Tur ein modernes, kantiges Spiegelbild bekommen hat.

Die Ausstellung "InSitu?" in der Kunsthalle Nürnberg will zeigen, welche Möglichkeiten es für Kunst im öffentlichen Raum gibt – und will ein Schlaglicht auf Werke werfen, an denen man im Alltag manchmal achtlos vorbeigeht. Eröffnet wird die Ausstellung am Abend um 19.00 Uhr. Sie läuft bis 23. Januar 2022. Alle Informationen wie Öffnungszeiten, Eintritt und Hygienebestimmungen für Besucherinnen und Besucher sowie das Begleitprogramm finden sich auf der Webseite der Kunsthalle.