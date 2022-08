Nürnberger Albrecht-Dürer-Haus bekommt eine neue Chefin

Das Museum im früheren Wohnhaus von Albrecht Dürer in Nürnberg bekommt eine neue Leitung. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, wird Christine Demele die neue Chefin des Albrecht-Dürer-Hauses und der Grafischen Sammlung der Museen der Stadt Nürnberg. Am 15. Oktober 2022 fängt die neue Chefin an.

Expertin für Handzeichnungen und Dürer

Christine Demele hat Kunstgeschichte, Volkskunde/Kulturgeschichte und Ostslawistik in Jena und Moskau studiert und ist der Stadt Nürnberg zufolge eine anerkannte Expertin für Handzeichnungen. So hat sie unter anderem den 2010 erschienenen Bestandskatalog der italienischen Zeichnungen aus Goethes Sammlung in Weimar verfasst. "Die städtischen Museen gewinnen eine Museumsleitung, die an ihren bisherigen Stationen ihre Qualifikationen für das neue Amt in Nürnberg eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagt Nürnbergs Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) über die neue Leitung des Museums.

Erfahrungen in der Kunst der Metropolregion

Auch in der fränkischen Metropolregion war die promovierte Kunsthistorikerin schon mehrere Jahre tätig: Für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat sie an der wissenschaftlichen Bearbeitung der süddeutschen Renaissancezeichnungen in der Universitätsbibliothek mitgewirkt und lehrte am Institut für Kunstgeschichte. Außerdem hat sie zusammen mit Ulrike Kummer die Retrospektive zu Alfred Kohler im Stadtmuseum Schwabach 2015/2016 kuratiert und die Geschichte des Künstlerbunds Schwabach zu dessen Jubiläum 2018 erforscht.

Ziel: Dürer wieder neu entdecken

Danach war Christine Demele am Kupferstichkabinett der Kunsthalle Bremen tätig, wo sie unter anderem die international bedeutende Sammlung von Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken Albrecht Dürers betreut hat.

"Dürer fasziniert mich schon seit meiner Jugend und ich möchte diese Begeisterung insbesondere auch in der jungen Generation wecken." sagt Demele über ihre neue Herausforderung in Nürnberg. "Es gilt, Dürer lebendig zu halten und seine Kunst immer wieder neu zu entdecken. Sein Werk ist so vielfältig, dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte für relevante Gegenwartsbezüge und viele Beispiele zeitloser Themen gibt, die uns bis heute bewegen", so die Kunstexpertin.