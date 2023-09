Nürnberg und Fürth: Stadt(ver)führungen locken an besondere Orte

Am kommenden Wochenende (15.-17.09.) laden die Städte Nürnberg und Fürth wieder zu den Stadt(ver)führungen ein, die Besucherinnen und Besuchern einen Blick hinter sonst verschlossene Türen erlaubt.

Unter dem Motto "Schlüsselerlebnisse" werden in Nürnberg mehr als 1.000 und in Fürth rund 200 Führungen angeboten. Dabei stehen unter anderem Schlüsselmomente in der jeweiligen Stadtgeschichte im Mittelpunkt. Unter den Stadtführerinnen und Stadtführer sind auch Prominente, Künstler und Politiker, die von ihren Schlüsselerlebnissen erzählen.

Stadt(ver)führungen: Vom Großmarkt bis zur Kongresshalle

Frühaufsteher können bereits am Freitag ab 7 Uhr Einblicke in den Alltag eines Händlers auf dem Nürnberger Großmarkt erhalten. Um 15 Uhr zeigt die Nürnberger Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) Interessierten das Innere der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die Kongresshalle soll zu einem Ort für Kulturschaffende ausgebaut werden.

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) berichtet von seinen Schlüsselerlebnissen im katholischen Seminar St. Paul, und Kabarettist Oliver Tissot gewährt einen Einblick in seinen neuesten Roman. Zudem werden Touren auf Kirchtürme, den Turm der Kläranlage oder das Dach der Meistersingerhalle, Führungen durch das städtische Kanalisationssystem, Schnitzeljagden für Kinder und Fahrradtouren angeboten.

Bis in den späten Abend hinein stehen Krimispaziergänge, Gruselgeschichten und Wohnzimmerkonzerte auf dem Programm.

True Crime in Fürth

In Fürth führen unter anderem die Landtagsabgeordneten Petra Guttenberger (CSU) und Horst Arnold (SPD) Gäste durch "ihre" Stadt. Der ehemalige Polizeibeamte Bert Rauenbusch berichtet an Originaltatorten von Verbrechen und ihren Hintergründen. Die Künstlerin Barbara Engelhard lädt im Innenhof des Kulturforums zu einer Fusion aus Musik und Malerei ein, und die Autoren Johannes Wilkes und Michael Kniess geben Einblick in ihre neuesten Bücher.

Pop Up Yoga und Klöppel-Kurse

Auch rund um die "Schlüsselfiguren" des deutschen Wirtschaftswunders Ludwig Erhard, Gustav Schickedanz und Max Grundig werden in Fürth Führungen angeboten. Abgerundet wird das Programm durch künstlerische Angebote, wie dem Upcycling von Abfall oder einer Einführung ins Klöppeln und Workshops wie Pop Up Yoga.

Tickets für die Stadt(ver)führungen können für zehn Euro bei den Tourist-Informationen in Nürnberg und Fürth sowie den üblichen Vorverkaufsstellen erworben werden. Für die meisten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.