Nürnberg: Finale im Nachwuchs-Dirigier-Wettbewerb

Wie die Hochschule mitteilt, wird der Campus Dirigier-Wettbewerb alle drei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft der Dirigierlehrer an den deutschen Musikhochschulen durchgeführt. Höhepunkt des einwöchigen Kurses in Nürnberg ist das Abschlusskonzert, in dem die besten drei Kandidaten ihr Können messen.

Abschlusskonzert mit den Staatsphilharmonikern

Mit der Staatsphilharmonie Nürnberg gestalten sie die Vorspiele zu Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg", "Der fliegende Holländer" und "Tannhäuser" sowie je eine Mozart-Arie mit den Solistinnen Irina Maltseva, Rafaela Fernandes und dem Sänger Michael Fischer.

Publikum kürt Favoriten

Bei diesem Konzert wird die achtköpfige Jury ihre Preise vergeben. Außerdem dürfen die Konzertbesucher ihren Favoriten mit einem dotierten Publikumspreis würdigen. Das Konzert findet am Samstag, den 26. Januar um 11.00 Uhr im Nürnberger Opernhaus statt. Karten für das Abschlusskonzert sind für 8,80 Euro an der Theaterkasse des Staatstheaters zu erhalten.

Qualifiziert in Dresden

Die 13 in Nürnberg teilnehmenden Studierenden hatten sich im September in Dresden beim ersten Teil des Wettbewerbs für das Finale in Nürnberg qualifiziert. Dort hatten 28 junge Dirigenten in Meisterklassen ein umfangreiches Repertoire aus Orchestermusik, klassischer Moderne, zeitgenössischem und Oper erarbeitet.