Bund gibt 20 Millionen für Kultur in früherer NS-Kongresshalle

"Ein guter Tag für Nürnberg", nennt der Nürnberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser die Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundes. Mit 20 Millionen Euro werden die Räume für die freie Kunst- und Kulturszene in der ehemaligen NS-Kongresshalle in Nürnberg gefördert. Ganz ähnlich sehen es auch seine Nürnberger Kollegen und Kolleginnen aus der SPD und von den Grünen. Alle Nürnberger Abgeordneten hätten sich fraktionsübergreifend bei der Kulturstaatsministerin für dieses Anliegen eingesetzt, so Frieser in einer Mitteilung.

Kunst, Kultur und Nürnberger profitieren

Eines der größten Baurelikte der NS-Diktatur wird ein Ort für die zeitgenössischen Künste und Kulturen. "So kann der Schatten der dunklen Vergangenheit überwunden werden, ohne ihn zu negieren", so Frieser in dem Schreiben.

Sein CSU-Kollege im Bundestag, Sebastian Brehm, betont: "Der neue Raum für wissenschaftlichen und künstlerischen Austausch wird Mahnung und Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Geschichte des Gebäudes zugleich sein." Seiner Meinung nach werden Kunst, Kultur, aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt von der neuen Nutzung profitieren.

Kulturelle Nutzung der Kongresshalle von nationaler Relevanz

Ebenfalls begeistert zeigte sich die Nürnberger SPD-Bundestageordnete Gabriele Heinrich, die auch in Berlin für die Förderung geworben habe. Sie freue sich sehr, dass die Ampel-Koalition "eine weitere kraftvolle Förderung für Nürnberg" beschlossen habe. Die Förderung sei nicht nur ein wichtiges Signal für die Kultur in der Stadt, sondern auch ein Zeichen dafür, dass der Bund fest an der Seite Nürnbergs stehe, so Heinrich.

Sie wies zudem darauf hin, dass die jetzt vom Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossene Förderung "die schon in den letzten Jahren zugesagten sieben Millionen Euro an Bundesmitteln" für den Ausbau des Dokuzentrums und die 42 Millionen Euro für die Entwicklung von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld zu einem Lern- und Begegnungsort ergänze.

Auch Julia Lehner, die Nürnberger Kulturbürgermeisterin, zeigte sich hocherfreut über die Nachricht.

"Das ist eine fantastische Nachricht und unterstreicht, dass eine erweiterte kulturelle Nutzung der Kongresshalle ein Vorhaben von nationaler Relevanz bedeutet." Julia Lehner, Nürnberger Kulturbürgermeisterin

Kunst und Kultur mehr Raum geben

Der Freude über die Zusage der Bundesmittel für den Umbau der Kongresshalle schloss sich auch die Nürnberger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Tessa Ganserer, an. Auch sie sieht in der Zusage des Bundes eine gute Nachricht für Nürnberg und die Kulturszene. Ihr besonderer Dank gilt in einer Mitteilung, ihrer Parteifreundin und Kulturstaatsministerin, Claudia Roth. Die Grünen hoffen nun, den von ihnen konstatierten, eklatanten Mangel an Räumen für die freie Kunst- und Kulturszene endlich einzudämmen.

Neue Erschließung des Nazi-Baus

Die Kongresshalle ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, auf dem die Nationalsozialisten von 1933 bis 1938 ihre propagandistischen Parteikongresse inszenierten. In dem riesigen Rundbau sollten nach den Plänen der Nazis 50.000 Menschen den NS-Größen während ihrer Reden zujubeln. Die Kongresshalle wurde aber nie fertiggestellt. Der Rohbau steht heute weitgehend leer.

Die Stadt Nürnberg plant ein Teilstück zu erschließen und Räume für die freie Kunst- und Kulturszene zu schaffen, die zum Beispiel für Ausstellungen, Veranstaltungen oder als Ateliers genutzt werden könnten. Während der Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Opernhauses in der Innenstadt soll auch das Staatstheater dort ein Ausweichquartier finden: Probenräume, Werkstätten und Büros sollen in dem Monumentalbau entstehen, eine Ersatz-Spielstätte im Innenhof.