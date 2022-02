Nüchtern im Folterkeller: "Hoffmanns Erzählungen" in Erfurt

Bei den Chaplin-Zitaten dominiert der Slapstick, im DDR-Bild wird eine Stasi-Razzia gegen eine unliebsame Flower Power-Band vorgeführt: Sogar die falsch ausgerichtete Fernsehantenne auf dem Dach wird einkassiert. Und im Venedig-Bild wird Hoffmann ganz modern mit einem Handy-Foto einer Bettszene zu Fall gebracht, statt, wie bei Offenbach, sein Spiegelbild und damit seine Persönlichkeit an den Teufel zu verkaufen. Unheimlich in der Tat, und was Diktaturen sind, das wusste E.T.A. Hoffmann ja bereits genau: Als er jung war, spionierten die französischen Besatzer alles aus, als er alt wurde, begann die Zeit der „Demagogen“-Verfolgung in Deutschland.

Künstler, an dem die Welt herumzerrt

Unter den Solisten überzeugte als Titelheld vor allem der amerikanische Tenor Brett Sprague. Alle Achtung, was er in dieser stimmlich fordernden Rolle an Regie-Einfällen mitmachte. Ein ungemein glaubwürdiges Charakterporträt eines Künstlers, an dem die Welt herumzerrt. Die vier weiblichen Hauptrollen waren mit Danae Kontora (Olympia), Daniela Gerstenmeyer (Antonia), Jessica Rose Cambio (Giulietta) und Florence Losseau (Die Muse) besetzt.

Schauspielerisch waren alle authentisch, sängerisch wirkte die italo-amerikanische Sopranistin Cambio etwas farblos als Kurtisane und die griechische Koloratursopranistin Kontora etwas überfordert mit ihrer Rolle. Statt eine begehrenswerte Automaten-Frau zu sein, wie bei Offenbach vorgegeben, ist sie hier ein durchaus lebendiges Spielobjekt herrschsüchtiger Männer. Da hätte diese vielfach missbrauchte Olympia noch deutlich eisiger und ausdrucksloser auftreten, auch ihren Vernichtungswillen mehr durchscheinen lassen können.