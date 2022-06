NS-Vergleiche in Russland: "Hitler war großartiger Stratege"

Wegen seiner Verdienste für die Propaganda wurde der Meinungsjournalist und TV-Moderator Michail Leontjew (63) zum Vizepräsidenten und Pressesprecher des russischen Ölkonzerns Rosneft befördert, mutmaßlich mit einem sehr auskömmlichen Gehalt. Offenbar lässt sich Leontjew davon zu mitunter bizarren Entgleisungen verleiten: "Adolf Aloisowitsch Hitler war ein großartiger Stratege. Er wechselte 1942 zur Massenmobilisierung, aber da war es bereits zu spät", sagte der kremlnahe Journalist in der Talkshow seines Kollegen Wladimir Solowjow, dem rabiatesten aller Putin-Jünger.

"Pawlowski-Formel" oder "Blitzkriegs-Formel"?

Hitler habe die Deutschen solange wie möglich "schonen" wollen, behauptete Leontjew und sprach von der "Pawlowski-Formel", benannt nach dem Ex-Kreml-Berater Gleb Pawlowski, der ebenfalls empfohlen hatte, die russische Bevölkerung Kriege möglichst wenig spüren zu lassen. Talkshow-Gastgeber Solowjow korrigierte seinen Gesprächspartner prompt: "Ich denke, Aloisowitsch [Hitler] ist eher von der Blitzkriegs-Formel ausgegangen."

In russischen Diskussionsforen sorgte die Hitler-Eloge für viel Häme. "Das heißt, wir verbergen nicht länger die Tatsache, dass wir Hitler imitieren?" wurde in einem der Posts gefragt. Andere machten sich darüber lustig, dass kaum jemand in Russland die Daten des Zweiten Weltkriegs mehr präsent habe und wieder andere verglichen Putins Rede zum Angriff auf die Ukraine am 24. Februar mit Hitlers Reichstagsrede zum Angriff auf Polen.

Anlass für den absurden Dialog samt Hitler-Vergleich war ein Streit über die Mobilisierung russischer Soldaten: Dem Kreml gehen wegen offenbar enormer personeller Verluste allmählich die Kämpfer aus, wobei es offiziell keine aktuellen Angaben über die Zahl der Gefallenen und Verwundeten gibt. Der rechtsextreme Parlamentsabgeordnete Alexei Schurawljow hielt in der Sendung eine Mobilisierung für "dringend erforderlich", wenngleich die eigentlichen Kämpfe weiterhin durch Berufssoldaten erfolgen könnten.

"Dann zwingen wir euch dazu"

Schurawljow hatte Ende Mai unrühmliche Schlagzeilen gemacht, als er Bundeskanzler Olaf Scholz verunglimpfte: "Wer, bitte schön, bist du, du Bastard? Glaubst du wirklich, wir akzeptieren eure Bedingungen? Denk nochmal nach! Wenn ihr unsere Bedingungen nicht akzeptiert, dann zwingen wir euch dazu!" Mit seiner so aggressiven wie martialischen Wortwahl steht Schurawljow keineswegs allein: In Russland gibt es zahlreiche rechtsextreme Kreise, die ein höchst ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus pflegen.

"Hätte Deutschland schon im Herbst 1941 alle notwendigen Mobilmachungsmaßnahmen durchgeführt, hätte der Ausgang der für die Sowjetunion äußerst ungünstigen Kämpfe des darauffolgenden Jahres für sie verhängnisvoll werden können", bestätigte der Historiker Artem Drabkin in einem Interview mit der "Business Gazeta" die höchst umstrittene Ansicht von Rosneft-Vizepräsident Michail Leontjew.

"Wenigstens trainiert die Infanterie"

Für Russlands Angriff auf die Ukraine fürchtet der Geschichtswissenschaftler übrigens das Schlimmste, weil er einen "Abnutzungskrieg" erwartet: "Um diese Spezialoperation zu gewinnen, ist es notwendig, eine Teilmobilisierung durchzuführen, die Innenpolitik zu ändern und die Wirtschaft in vielerlei Hinsicht auf eine militärische Basis zu stellen. Aber ich sehe nicht, dass das getan wird, und das alles wird in naher Zukunft benötigt. Ansonsten können wir zwar auch noch alles umsetzen, dann aber nicht mehr um des Sieges willen, den wir jetzt noch erreichen können, sondern nur noch, um nicht zu verlieren. Wenigstens trainiert die neue Infanterie. Ich hoffe noch."

Lawrow: "Hitler versammelte größten Teil Europas"

Dass Hitler in Russland als Feindbild stets präsent ist, versteht sich von selbst. Außenminister Sergei Lawrow sagte bei einem Besuch im aserbaidschanischen Baku: "Der Weg, den die Europäer eingeschlagen haben, erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hitler versammelte unter seinem Banner einen bedeutenden, wenn nicht den größten Teil der europäischen Länder für den Krieg gegen die Sowjetunion. Auf die gleiche Weise bilden sie gerade jetzt, einschließlich der EU, zusammen mit der NATO, eine moderne Koalition, um mit der Russischen Föderation zu kämpfen und im Großen und Ganzen 'Krieg' zu führen. Wir werden uns das alles genau ansehen." Dabei "vergaß" Lawrow allerdings, auf den Hitler-Stalin-Pakt hinzuweisen und führte auch nicht näher aus, mit welchen Methoden Hitler seiner Meinung nach Europa angeblich "versammelt" hat.

Daneben wird Hitler in Russland immer wieder für die "fortschrittlichste und stärkste Armee der Welt" gewürdigt: "Russen wissen nicht wirklich, wie man kämpft, wenn sie nicht hassen. Bis sich das Schwungrad des Hasses dreht, sind wir nicht sehr kampfbereit. Wir sind eher emotional als rational. Die Deutschen dagegen sind eher rational als emotional. Daher ist ihre Anzahl kompetent ausgeführter Befehle während der Feindseligkeiten um ein Vielfaches größer als bei uns. Diese Einstellung hat meiner Meinung nach weitgehend die Verlustquote bestimmt", urteilt Historiker Artem Drabkin über den Zweiten Weltkrieg.

Bei der Zentralbank reden sie über Hjalmar Schacht

Die stellvertretende Chefin der russischen Zentralbank, Xenia Judajewa, soll nach Informationen der Oppositionsplattform "Meduza" kürzlich geäußert haben, bei der Notenbank werde derzeit viel über die Rolle von Hjalmar Schacht (1877 - 1970) gesprochen, den Reichsbank-Präsidenten und Reichswirtschaftsminister der frühen NS-Zeit. Er machte mit dem Regime bis 1939 gemeinsame Sache, wurde allerdings bei den Nürnberger Prozessen freigesprochen. Mit anderen Worten: Leute wie Judajewa wissen um ihre kriminelle Verstrickung, vergleichen sich gegenüber Gesprächspartnern mit NS-Mitläufern - und argumentieren auch genau wie sie: Bei einem Rücktritt kämen nur noch schlimmere Leute an die Macht, wird Judajewa zitiert.