Münchner Museen wollen Suche nach NS-Raubkunst erleichtern

Bei der Jahres-Pressekonferenz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen kündigte Direktor Bernhard Maaz an, voraussichtlich ab Juni könnten Forscher aus aller Welt in den fraglichen Beständen der Münchner Museen online nach verdächtigen Werken suchen. Dafür würden die Zugangsbücher aus der Zeit des Nationalsozialismus ins Netz gestellt. In ihnen sei verzeichnet, welche Kunstwerke zwischen 1933 und 1945 in die Sammlung gelangten und woher sie stammen. Ergänzend dazu wollen die Museen ihre Bestände weiterhin auch selbst nach möglicher Raubkunst durchforsten, also Provenienz-Forschung betreiben. Der Gesamtbestand aller rund 25.000 Kunstwerke der Sammlung von der Altdeutschen Malerei um 1300 bis heute sei bereits online.

200.000 mehr Besucher als im Jahr zuvor

Im vergangenen Jahr erfreuten sich die Museen der Staatsgemäldesammlungen großer Beliebtheit, die neben den Pinakotheken in München auch Museen und Galerien in zwölf bayerischen Städten besitzen. Die Häuser verkauften zusammen mehr als 1,6 Millionen Eintrittskarten, gut 200.000 mehr als im Jahr zuvor. Publikumsrenner war die Pinakothek der Moderne in München mit mehr als 373.000 Besuchern, gefolgt von der Alten Pinakothek (fast 331.000) und der Neuen Pinakothek (rund 246.000). Außerhalb Münchens lockte vor allem die Staatsgalerie in der Würzburger Residenz. Sie zog 2018 rund 205.000 Gäste an.

Einer der Höhepunkte in diesem Jahr ist nach den Angaben von Maaz, der die Staatsgemäldesammlungen seit April 2015 leitet, die Ausstellung "Utrecht, Caravaggio und Europa" in der Alten Pinakothek, die am 17. April eröffnet wird. Dort sind Werke der flämischen Maler Hendrick ter Brugghen, Gerard van Honthorst und Dirck van Baburen zu sehen, die um 1600 nach Rom reisten und sich dort inspirieren ließen von den damals revolutionären Gemälden Michelangelo Merisis, genannt Caravaggio. Im Juni werden Sängerinnen und Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper die lebensprallen Bilder musikalisch einordnen, heißt es auf der Homepage der Alten Pinakothek: "An sieben Abenden erwecken Sängerinnen und Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper die caravaggeske Bilderwelt zum Leben. Die von den Malern dramatisch geschilderten emotionalen Extremzustände und religiösen Inhalte werden mit zeitgenössischen Ausdrucksmitteln von Musik, Bewegung und atmosphärischen Lichtstimmungen neuartig interpretiert und so auf einmalige Weise für das Publikum erlebbar." Ab dem 24. Mai feiert das Museum Brandhorst in München sein zehnjähriges Bestehen mit einer Sonderschau und ab dem 25. Oktober sind Werke des gefeierten flämischen Malers Anthonis van Dyck (1599-1641) in München zu bewundern.