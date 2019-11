Kann Kunst die Erinnerung an den Nationalsozialismus bewahren?

Welche Bedeutung hat der Holocaust heute?

Die Judenvernichtung liegt über 70 Jahre zurück. Welche Rolle spielt sie heute noch - in Deutschland, in der Welt? Gibt es eine Distanz? Wie sprechen wir die Nachgeborenen an? Für den Ausstellungsmacher Nicolaus Schaffhausen wie für Direktorin Mirjam Zadoff geht es um die Frage, was der Holocaust mit uns heutigen Menschen zu tun hat: "Welche Bedeutung hat die Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust für Menschen heute, und wie können wir das Gespräch hier führen?", fragt Zadoff. Sollen wir, wie Carolin Emcke es immer wieder betont, unsere Erinnerungskultur allen Einwanderern vermitteln, auch den muslimischen? Mirjam Zadoff sieht die aktuelle Politik in der Pflicht: "Die Frage, die sich uns stellt, ist natürlich: was passiert jetzt in einer Welt, in der Rassismus, Antisemitismus, Faschismus auch in Deutschland wieder präsent sind? Welche Zugänge wollen wir finden? Welche Gespräche wollen wir führen? Und da machen die künstlerischen Positionen Türen auf."

Thomas Manns Haus in Puppengröße

Einige wenige Arbeiten behandeln direkt den Nationalsozialismus. Etwa wenn Michaela Melián das Münchner Haus von Thomas Mann in Puppengröße nachbaut. Der Nobelpreisträger verließ auf Anraten seiner politisch umsichtigeren Tochter Erika Deutschland, als das noch ging. Aus einem Fenster werden Zitate aus Briefen der Familie an eine Wand geworfen, leise erklingt aus dem Modell ein Wagner-Motiv, von Manns jüdischem Schwiegervater Alfred Pringsheim für Klavier bearbeitet. Eine zarte Arbeit über die deutsch-jüdische (Kultur-)Geschichte.

Nazi-Kunst und Kunst eines Überlebenden

Die Ausstellung thematisiert vieles: Kolonialismus, Einwanderung, Nachkriegsgeschichte, Machtverhältnisse. Und sie beschränkt sich nicht auf zeitgenössische Kunst. Sie zeigt auch ein Bild des bekennenden Nationalsozialisten Emil Nolde. Und in einem anderen Gang ein Blumenstillleben von Artur Nacht-Samborski. Der überlebte, weil er aus dem Ghetto fliehen konnte und den polnischen Namen annahm. Nach dem Krieg fügte er den Namen, der ihn beschützt hatte, seinem alten bei.

Dem Kurator Nicolaus Schaffhausen ist es durch eine umsichtige Auswahl gelungen, Arbeiten und KünstlerInnen zu finden, deren Bezug zum Nationalsozialismus nicht immer direkt ins Auge springt – die aber den Besucher anregen, genau nach den Verbindungen zu suchen. Diese Gruppenausstellung ist eine der besten, die in den letzten Jahren in München zu sehen war.

Die Ausstellung "Tell me about (yesterday) tomorrow" im NS-Dokumentationszentrum München ist bis zum 30. August 2020 zu sehen.