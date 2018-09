NRW-Forum: So bebildern Künstler die "Weltverschwörung"

Bis heute ranken sich Spekulationen um den Tod des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel 1987 in einem Genfer Hotelzimmer. War es eine Selbsttötung, war es Mord, spielten Geheimdienste eine Rolle? Die Fantasie der Berichterstatter kannte keine Grenzen, immer neue angebliche "Hintergründe" wurden veröffentlicht. Der Chemnitzer Künstler und Kommunikationsdesigner Michael Schirner nahm das zum Anlass, eine so unheimliche wie entlarvende "Digigraphie" unter dem Titel "BYE BYE, GEN 87" herzustellen, auf der das berühmte "Badewannen"-Foto aus dem "Stern" elektronisch verfremdet zu sehen ist. Eines der in Düsseldorf zu sehenden Kunstwerke, die von Verschwörungstheorien inspiriert sind. Die Kuratoren erklären Schirners Konzept so: "Er manipuliert Bilder aus Archiven und verändert damit Momente der Weltgeschichte und des kollektiven Gedächtnisses, die bis heute von Verschwörungstheorien umweht sind. Entscheidende Personen retuschiert er komplett aus den Bildern, wie beispielsweise Uwe Barschel aus der Badewanne im Hotel in Genf. Dadurch zwingt er den Betrachter, das Abwesende zu imaginieren, und je imaginärer etwas ist, desto intensiver ist die Imagination."