NOW: Jim Raketes Film über Klima-Aktivisten

Voller Zorn und Hoffnung appellieren sie an uns alle, an ein Bewusstsein für unseren Planeten und an den Wandel. Jim Rakete wurde durch seine Porträts von Prominenten bekannt, nun widmet er sich mit vollem Herzen dem Kampf ums Klima. Sein Ziel ist es, ein Bewusstsein für Klimagerechtigkeit zu schaffen - und zwar sofort.

Film katapultiert in die Welt des Klima-Aktivismus

"If you fail, we will never forgive you!", schreit der Film dem Zuschauer entgegen und katapultiert einen in eine andere Welt. In die Welt des Klima-Aktivismus. Zurück in das Jahr 2019, damals streckten die Massen der Demonstranten auf den Straßen der ganzen Welt gemeinsam ihre bunten Schilder in die Höhe. Sie kämpften für das Überleben unseres Planeten. Sofort ist man mit dabei, in der brüllenden Menge auf den Demos, auf einem Baum im Hambacher Forst, einen Kohlehügel herunterrollend, oder Plastik aus dem Meer fischend. Die Energie des Films ist ansteckend.

"Wir wollten mit diesem Film die Hoffnung verstärken", meint Jim Rakete, "und nicht einfach den nächsten Gruselfilm über die Klimakatastrophe machen, mit rauchenden Fabrikschloten und dem ganzen Kram, der dazugehört. Sondern wir wollten auf die Aussichten gucken, also welche Auswege gibt es aus dieser Krise."

"NOW" zeigt die Klimakrise aus der Perspektive von Aktivisten und Wissenschaftlern. Die Augen der Aktivisten funkeln voll Engagement und Hoffnung. Jim Rakete befragt einige der prominentesten Gesichter der Klimarebellion, wie sie zu Aktivisten geworden sind, und was das mit ihnen gemacht hat.

Junge Aktivisten und ihre Stimmen

Die kämpferischen Stimmen reichen von Aktivisten der "Extinction Rebellion", "Fridays For Future", und anderen, bis hin zu Wissenschaftlern und Künstlern. Sie alle plädieren für ein komplettes Umdenken. Die Stimme von Greta Thunberg, die vor drei Jahren mit ihrem Schulstreik eine weltweite Klimabewegung in Gang gesetzt hat, wird immer wieder laut.

Luisa Neubauer ("Fridays for Future"), erzählt vom aktuellen Kampf der Bewegung, von David gegen Goliath. Zion Lights von "Extinction Rebellion" berichtet von ihrem Marsch mit dem Motto: "Die Hoffnung stirbt, das Handeln beginnt". Gemeinsam mit Extinction Rebellion begibt sich der Zuschauer auf die Waterloo Bridge in London und fühlt mit den Aktivisten und ihrem friedlichen Kampf.

"Ich glaube, der Film spricht für sich, und deshalb ist er auch so schmucklos und nicht unterhaltsam gedreht, sondern sehr aggressiv auf die Statements der Beteiligten fokussiert." Jim Rakete

Es ist ein Meer voller energetischer Stimmen. Der Film springt von einem Aktivisten zum nächsten, dies überfordert und beeindruckt zugleich. Felix Finkbeiner ("Plant for the Planet"), der schon mit neun Jahren vor der UN für das weltweite Pflanzen von Bäumen eintrat, macht Mut. Seine Organisation, sagt er, pflanzt im Durchschnitt alle 15 Sekunden einen Baum. Nike Mahlhaus von "Ende Gelände", erzählt mit wachen Augen von der "ökologischen Sackgasse", in der wir uns alle befinden, und warum sie trotzdem Kinder in diese Welt setzen möchte.

Marcella Hansch, Gründerin von "Everwave", beschreibt, wie sie beim Tauchen zur Klimaaktivistin wurde - als sie mehr Plastik um sich herumschwimmen fand, als Fische. Heute kämpft sie mit ihrer Organisation gegen Plastik im Meer. Der amerikanische Klimaaktivist Vic Barrett berichtet, wie der steigende Meeresspiegel die Zukunft der Küsten und der Inselbewohner gefährdet, und darüber, was Umweltrassismus bedeutet. Die jungen Gesichter blicken dabei stets ernst in die Kamera, ihre Wahrheit bestürzt - und dennoch schwappt ihre Energie auf den Zuschauer über.

Das Märchen vom ewigen Wachstum

Die Botschaft des Films macht deutlich: Es geht nicht allein um die Symptome wie die Klimakrise, sondern um ein erkranktes System. Der Wirtschaftsanthropologe Dr. Jason Hickel spricht über den Raubtierkapitalismus, denn die Ursache für die Krankheit des Planeten liegt in unserem Wirtschaftssystem.

Dies bekräftigt auch Franziska Heinisch von der Generationen Stiftung. Sie fordert Umweltgerechtigkeit und eine Zukunft, an die man glauben kann. Darin sind sich die Experten und die Rebellen einig. Auch Muhammad Yunus kommt zu Wort: "Wir stehen kurz vor der Selbstzerstörung", sagt er. Doch der Nobelpreisträger glaubt an den Menschen und dessen Gabe, das Unmögliche möglich zu machen.

Alte Aktivisten und ihre Stimmen

Neben den jungen Stimmen lässt Rakete auch ältere Aktivisten zu Wort kommen. Die Punk-Legende Patti Smith spricht davon, wie sie sich schon als Kind fragte, wohin all der Einweg-Wahnsinn führen solle. Der Autorenfilmer Wim Wenders erzählt traurig vom Verschwinden der Schmetterlinge.

Als Veteranen früherer Bewegungen, und des Aktivismus einer anderen Generation, schlagen sie im Film eine Brücke. Auch Jim Rakete selbst erzählt, dass er es kaum für möglich gehalten hätte, dass er noch einmal mit einer Kamera auf Demonstrationen mitlaufen würde. Denn genau so begann er als Fotograf vor mehr als fünfzig Jahren, als er selbst noch jung war - mit Fotos von den 68er Unruhen in Berlin.

Ein Film der Hoffnung

Jim Rakete hat mit "NOW" ein mitreißendes Debüt geschaffen. Sein Wunsch ist, dass der Film einen Anstoß gibt zu einer grünen Zukunft. "Ich habe Hoffnung," sagt Rakete, "aber dazu gehört, dass wir alle reagieren! Wir haben die Chance, das zu schaffen, aber nur, wenn wir jetzt sofort handeln. Ich sehe nicht, dass man das noch irgendwie verschieben könnte!"

Dem Film gelingt es, die Klimakrise weltweit einzufangen, ohne sie noch einmal erklären zu müssen - mit bewegenden Bildern und überzeugenden Protagonisten, deren Engagement uns zum Handeln auffordert. Es geht darum, unsere Welt neu zu denken. Und zwar jetzt!