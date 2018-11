Warum die Novembergruppe fast vergessen wurde

Den Künstlern der Novembergruppe geht es um die Realisierung einer „Vermischung von Volk und Kunst“. Und wie ließe sich Kunst aus den elitären Zirkeln des Bildungsbürgertums leichter lösen als in zahlreichen Ausstellungen. Tatsächlich realisieren die Künstler in der Zeit zwischen 1918 und 1932 an die vierzig Ausstellungen, auch außerhalb Berlins und im europäischen Ausland, die erstmals einem Massenpublikum offen stehen. Die Präsentation in der Berlinischen Galerie zeichnet jetzt in sechs Kapiteln und einem Prolog die Geschichte dieser Ausstellungen nach. Bei Presse und Besuchern allerdings sorgen die ersten Präsentationen noch für Spott, Unverständnis, offene Ablehnung, ja, sogar Gewalttätigkeit.

Vor allem die Werke der Dadaisten und die Formensprache des Expressionismus werden als abstoßend empfunden. Das Chaotische, Unruhige scheint die Verhältnisse der jungen, instabilen Demokratie zu spiegeln. Auch die Arbeiten der Bildhauer, Oswald Herzogs grandiose Bronzeplastik „Genießen“ oder Rudolf Bellings Skulptur „Erotik“ sorgen für Widerstand. Einige Arbeiten werden von aufgebrachten Besuchern sogar zerstört. Doch das zunächst irritierte Publikum gewöhnt sich überraschend schnell an die multiple Kunstsprache der Moderne, und die Ausstellungen der Novembergruppe werden zusehends populärer und von hunderttausend Neugierigen besucht.

Eine grandiose Ausstellung

Die aktuelle Präsentation in der Berlinischen Galerie aber ist so grandios und verblüffend auch vor allem deswegen, weil sie in der Zeit nach 1918 eine schier unfassbare Modernität ausmacht. Hannah Höchs großformatiges Gemälde mit dem Titel „Die Journalisten“ von 1925 etwa lässt gebrochene, gespaltene Physiognomien erkennen, die einen Francis Bacon vorweg zu nehmen scheinen. Und die ausgestellten Architekturmodelle im Zeichen des Neuen Bauens, so die „Sternkirche“ von Otto Bartning aus dem Jahr 1922 löst durchaus Assoziationen aus zur dekonstruktivistischen Architektur eines Frank Gehry. Natürlich sind berühmte Arbeiten wie George Groszs sozialkritisches Gemälde „Stützen der Gesellschaft“ von 1926 zu sehen, daneben aber sind zahlreiche Entdeckungen zu machen, wie etwa die Werke des abstrakten Malers Walter Dexel, den die Kuratoren in direkte Nähe hängen zu Piet Mondrian, einem großen Namen der klassischen Moderne.