"Not Your Muse" von Celeste: Liebeslieder im Retro-Modus

Man merkt schon gleich zu Beginn der Platte, dass "Not Your Muse" eines der Alben des Jahres ist. Celeste erklärt in ihrem Song "Ideal Woman", warum sie vermeintlich keine "ideale Frau" ist. Weil sie zu stolz ist? Zu laut? Zu groß? Es ist ihr egal, singt sie. Man solle keine falschen Ansprüche an sie haben. Das Stück ist eine Geste der Selbstermächtigung und soll klar machen: Hier geht es um den authentischen Ausdruck der 26-jährigen Celeste Epiphany Waite. Und die ist, vermeintlich, ein ganz anderer Popstar.

Doch so anders ist die in den USA geborene und in London lebende Musikerin dann auch nicht. Das ist extrem gut produzierter Pop. Die warme Retro-Stimmung erinnert an Amy Winehouse; der Gesang stellenweise an Adele und die leichte Melancholie an Norah Jones. Eine lockere Jazz-Ästhetik rahmt die meisten Stücke. "Not Your Muse" spielt mit Stimmungen. Auf den ruhigen Beginn folgen schnell expressive Soul-Balladen.

Doch "Not Your Muse" ist dann schon ein besonderes Album. Von Beginn an spürt man eine Aura, die sich schwer beschreiben lässt. Der beste Song des Albums ist "Stop This Flame". Celeste zitiert dafür die Melodie von Nina Simones Song "Sinnerman". Hier das Original: