"Not Tight": Das erfrischende Debüt von Domi & JD Beck

Gerne heißt es ja: Es ließe sich nichts Neues mehr erfinden, weil alles schon mal da war. Und dann stößt man mehr oder wenig zufällig auf die Musik dieses Duos, das sich Domi & JD Beck nennt, reibt sich die Augen, zieht sich an den Ohren und fragt: Was bitte spielen die denn da? Und wer hat so etwas schon mal gemacht?

Fusion-Jazz wie neu erfunden

Jazzakkorde, polyrhythmisches Nach-vorne-Drängen, Soli, die nicht immer so ablaufen wie einmal aufgenommen. Domi und JD Beck, die junge Frau aus Frankreich und der Wunderknabe aus Texas, machen Musik, die man als Fusion-Jazz klassifizieren könnte: voller Brüche und Wechsel, aus Fragmenten zusammengesetzt. Das Gegenteil von dem, was viele mit traditionellem Jazz in Verbindung bringen, der gerne als langweilige Barmusik abgetan wird: erhaben vorgetragene Melodien, eine stilisierte, musikalische Erzählung, die stets vom selben Groove beziehungsweise Swing umhüllt, geschaukelt und transportiert wird. Domi & JD dagegen sind Geschwindigkeitsfanatiker, sie lieben es, nach vorne zu preschen, ab in die Zukunft! Die Französin mit den blonden Zöpfen baut mit Jazzakkorden ein Fundament, das von JD am Schlagzeug in wahnsinniger Geschwindigkeit interpunktiert, vorangetrieben, hinterfragt und begleitet wird. Der Texaner greift dabei Muster aus dem drum’n’bass- und Trap-Genre auf. Rhythmen also, die an Drum-Computern, digitalen Musikmaschinen entwickelt wurden. Mit Händen und Füßen spielen lässt sich derartig Verspultes kaum, aber JD, dem beim Spielen immer die langen Haare ins Gesicht fallen, hat als Teenager mit den Musikern der Neo-Soul-Künstlerin Erykah Badu gejammt. Wenn er Schlagzeug spielt, dann klingt es so, als ob ein Drum-.Computer erklären würde: Ich bin zwar programmiert worden, kann aber selbstständig denken …

Debüt mit Gastauftritt von Herbie Hancock

Das Tolle an der Musik dieses amerikanisch-europäischen Duos ist, dass sie hektisch und entspannt zugleich klingt: forschend, an der Außenwelt interessiert und in sich gekehrt, meditativ. Musiker-Kollegen können über das aberwitzige, brillante Spiel der Youngsters nur bewundernd den Kopf schütteln und: gratulieren! Kein Wunder also, dass es auf ihrem Debutalbum Gastauftritte diverser Größen gibt, von Tastenmagier Herbie Hancock etwa oder dem lässigen Hiphop-Star Snoop Dogg. Wunderbassist Thundercat gibt sich ebenfalls die Ehre.

Wie es dazu kommt, dass zwei blutjunge Nobodies die Jazzwelt aufrollen? Domi und JD kommen beide aus Familien, deren Mitglieder zwar Musik schätzen, aber selbst nicht spielen. Die musikalische Unverbildetheit, Unvoreingenommenheit der beiden könnte erklären, warum sie sich auf Dinge konzentrieren, die sie herausfordern. Domitellas Eltern hörten gern Keith Jarretts Köln Concert und Oscar Petersen. Als Kind verliebte sich Domitella in die Klänge dieser Künstler und eiferte ihnen nach. Sie wurde vom Pariser Musik-Konservatorium aufgenommen und erhielt ein Vollstipendium am Berklee College of Music. Bei einer Musikmesse in den Staaten vor vier Jahren traf sie den damals 16-jährigen JD Beck. Der geniale Rhythmusforscher und die aus dem Alten Europa stammende Harmonikerin bilden seitdem ein Dreamteam.

Favoriten der beiden sind neben altem Jazz und Hiphop Stücke von Bartok und Debussy sowie Musik von Computerspielen. Dass sie einen ungewöhnlichen Musikgeschmack haben, werde ihnen immer wieder bewusst, wenn sie mit Gleichaltrigen unterwegs wären. Diese seien zumeist verunsichert wegen der schrägen Sachen, die Domi & JD in ihren Spotify-Playlisten hätten. Dann heiße es, so Domi, zurück zur sogenannten Normalität und den üblichen Format-Radio-Kram hören. Als Domi & JD Beck aber können die beiden ihre Vorstellungen von zeitgenössischer Musik umsetzen. Was für ein Glück! "Not Tight", ihr Debut, groovt wie Hölle und ist ein hochintelligentes Vergnügen – Audiokunst, die sich nicht so schnell abnutzt wie der harmlose Kindchen-Pop unserer Tage.