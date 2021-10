Not bei Windsbachern: Suche nach Chorleiter und Nachwuchs

Ohne Maske und ohne Abstand: Dank Coronalockerungen ist es für die Windsbacher Chorknaben seit Beginn des Schuljahres wieder möglich, wie vor der Pandemie zu proben. Auch Konzerte finden wieder statt. Das erste Highlight ist "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy mit der Premiere Ende Oktober in Ansbach. Da die ersten Proben dieses Stückes über Videochats stattfanden, muss nun alles mit dem gesamten Chor zusammengesetzt werden.

Der Internatsknabenchor gehört zur internationalen Spitze der Knabenchöre. Sein Schwerpunkt: Geistliche Musik, wobei das Repertoire von der Renaissance bis zur Moderne reicht.

Nachwuchs fehlt

Allerdings hat der Windsbacher Knabenchor Nachwuchssorgen. Wegen der Corona-Pandemie haben in diesem Schuljahr nur zehn Jungen angefangen. Normalerweise starten in einem Jahrgang mehr als doppelt so viele neue Schüler. Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen in den Regel-Schulen konnten keine Grund- und Gesangsschulen besucht werden und auch wenige Infoveranstaltungen rund um den Chor stattfinden, so Chorleiter Martin Lehmann. Allerdings sei man aktuell noch gut aufgestellt, der Chor besteht derzeit aus rund 130 Sängerknaben.

Tag der offenen Tür

Neue Mitglieder will der Knabenchor am kommenden Sonntag beim Tag der offenen Tür werben. Ab 13.00 Uhr können Familien mit Voranmeldung erfahren, wie der Alltag eines Chorknaben abläuft. Es wird gezeigt, wo und wie oft die Chormitglieder proben, wo die Jungen zur Schule gehen und wie im Sängerinternat gewohnt wird. Eltern werden dabei einzeln herumgeführt, für die Kinder gibt es ein gesondertes Programm. Interessierte können sich über das Nachwuchsbüro noch anmelden. Bereits Ende November startet dann das erste Vorsingen, im Frühjahr folgt das zweite.

Chorleiter für nächstes Schuljahr gesucht

Im Juli wurde bekannt, dass der Chorleiter Windsbach Martin Lehmann verlässt, um in Dresden der neue Kreuzkantor zu werden. Der gebürtige Dresdner war schon als Schüler Kruzianer. Es ist keine leichte Aufgabe einen Nachfolger für den anerkannten und beliebten Chorleiter zu finden. Nach einigen Umstrukturierungen, wie der Zusammenlegung von Internatsleitung und Geschäftsführung des Knabenchores, soll im Sommer 2022 der neue Chorleiter die Jungen anführen. Aktuell wird er noch gesucht.