"Nostalgie zeugt Monster": So versteinerte Russlands Gedächtnis

Offenbar ist Putin aus der Sicht seiner Bewunderer bereits in einem Zwischenreich aus Diesseits und Jenseits angekommen. Der Mann sei eine "Führungspersönlichkeit von historischer Dimension" und verändere "den Lauf der Weltgeschichte", war in einer auflagenstarken Moskauer Zeitung zu lesen. Daher sei Putin völlig frei von all den Einschränkungen, auf die "normale" Politiker wie US-Präsident Joe Biden oder Bundeskanzler Olaf Scholz Rücksicht nehmen müssten.

Der russische Präsident sei schier unverwundbar, Wirtschaftszyklen und Wahlperioden hätten "keine Macht" über ihn: "Er ist ein 'vollwertiger' Oberbefehlshaber, der oberste Verwalter aller Ressourcen eines riesigen Landes, das gerade erst begonnen hat, die gigantische Aufgabe seiner Neuorientierung von West nach Ost zu erfüllen."

"Aktive und verzweifelte" Wiederbelebungsversuche

Solche bizarren Elogen bestätigen die Beobachtung von Experten, wonach Russland seit längerem den Unterschied zwischen Denkmälern und Menschen aus den Augen verloren hat. So sieht es jedenfalls der an der Berliner Humboldt-Universität lehrende Russe Andrei Zavadski in einem anregenden Beitrag des russischsprachigen Portals "Holod". Seiner Beobachtung nach bemüht sich Russland in seiner Propaganda "aktiv und verzweifelt", das Leblose wiederzubeleben, also an die "ruhmreichen" Tage der Sowjetunion anzuknüpfen, doch das erweise sich als unmöglich: Man könne nur etwas wiederbeleben, wenn man es zuerst begrabe.

"Die Bilder werden von innen verfaulen"

"Die russischen Behörden sind nicht bereit, sich von der kaiserlichen und sowjetischen Periode in der Geschichte des Landes zu verabschieden, sie zu bestatten. Und dadurch werden die Bilder, die sie produzieren, nicht nur nicht lebendig, sondern beginnen von innen heraus zu verfaulen", so der Fachmann für europäische Ethnologie.

Zavadski macht das beispielhaft deutlich an der "Großmutter mit dem roten Banner", die Russlands Patrioten gerade in Atem hält. Überall sind Wandmalereien und schnell hergestellte Skulpturen der ukrainischen Frau zu sehen, die in einem Netz-Video eine Sowjet-Fahne schwenkte und sich vermeintlich weigerte, von ukrainischen Soldaten Lebensmittel anzunehmen.