Norwegen-Expertin: Düstere Texte, entspanntes Leben im Freien

Bayern 2-radioWelt: Es gibt jede Menge berühmte norwegische Autoren. Gerade im Roman- und Krimi-Genre. Und beim Lesen stellt man sich manchmal die Frage: Sind die Norweger tatsächlich so, wie oft in den Romanen beschrieben? Also ein bisschen sentimental, manchmal grausam und manchmal unglaublich schlau. Oder ist das Fiktion?

Alva Gehrmann, Journalistin und Autorin: Im Allgemeinen sind die Norweger eher entspannt. Ein wichtiger Teil der Identität ist das Leben im Freien. Dazu muss man auch wissen, dass Norwegen zwar die gleiche Größe wie Deutschland hat, aber dort nur 5,3 Millionen Menschen leben. Das heißt, die Natur ist immer um die Ecke. Und im Alltag sind die Norweger relativ entspannt, gelassen und eine vertrauensvolle Gesellschaft. Wahrscheinlich haben sie deswegen umso mehr Spaß, in Romanen dann die düstere Seite zu beschreiben.

Ihr Buch heißt "I did it Norway - Die Entdeckung der nordischen Lebensart". Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, die nordische Lebensart, oder gibt’s da Besonderheiten?

Ja, ich würde schon sagen, dass das ein Teil der norwegischen Lebensart ist - und natürlich ist es ein vielseitiges Land. Es ist relativ lang und viele Menschen haben auch einsam in Fjorden gelebt. Insofern gibt es für diese kleine Bevölkerungszahl erstaunlich viele Eigenheiten und besondere Kulturen. Im Norden leben die Sami, die indigene Bevölkerung, und die haben natürlich nochmal eine ganz andere Kultur als die Osloer. Die Norweger sind auch sehr hilfsbereit. Wenn man einmal Leute kennengelernt hat, sagen sie auch immer: "Du musst noch zu meinem verrückten Onkel fahren, der in dem kleinen Fjord lebt. Und Du musst noch meine Tante kennen lernen." Insofern taucht man auch immer mehr in diese Gesellschaft ein und entdeckt immer wieder Neues.

Wenn Sie sagen, die Norweger sind gerne und viel draußen - schon wieder ein Klischee: Norwegen ist kalt, nass und dunkel?

Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Wohnungen sehr gemütlich eingerichtet sind, dass es immer ganz viele Kerzen gibt und Teelichter. Aber die Norweger nutzen natürlich auch den langen Winter, um Ski zu fahren, weil das auch ein Teil dieser Identität ist. Und im Norden gibt es die Nordlichter, die auch für Einheimische immer noch faszinierend sind und genauso unberechenbar wie das Wetter. Weil man nie weiß, wann sie kommen und wie lange sie bleiben.

Auf der Buchmesse präsentiert sich Norwegen unter dem Motto "Der Traum in uns". Was steckt hinter diesem Motto?

Das Motto stammt von einem Gedicht, das Olav Hauge geschrieben hat. Er hat von 1908 bis 1994 gelebt und ist bis heute einer der beliebtesten Dichter des Landes. Laut einer Umfrage ist "Das ist der Traum" das beliebteste Gedicht in Norwegen. Und es ist wirklich prägend insofern, als dass es sowohl literarisch ist, als auch die Natur beschreibt. Zum Beispiel wird da gesagt: "Das ist der Traum, den wir tragen, dass etwas Wunderbares geschieht, [...] dass das Herz sich öffnet, dass der Traum sich öffnet, dass wir in einer Morgenstunde gleiten in eine Bucht, um die wir nicht wussten." Das ist diese schöne Verbindung von Natur und Kultur und auch dieser Sehnsucht, in der Natur zu sein. Ich finde das ein schönes Motto. Und der Traum der Veranstalter ist natürlich, dass wir danach die norwegische Literatur ein bisschen besser kennengelernt haben.

Welchen Stellenwert hat Literatur und Lesen in Norwegen?

Also sagen wir mal so: Der Sport ist eindeutig wichtiger als die Literatur. Aber die Literatur folgt gleich hinterher, und manchmal werden diese Leidenschaften auch verbunden. An Ostern zum Beispiel, wenn die Norweger traditionell das letzte Mal skifahren, wird auch immer ein Osterkrimi gelesen. Und ansonsten hat das Geschichten-Erzählen in Norwegen schon eine sehr lange Tradition. Und das Bibliothekswesen spielt auch eine große Rolle. Selbst in der abgelegensten Kommune sind die Bibliotheken sehr gut ausgestattet mit den neuesten Büchern. Das hat natürlich auch mit dem Fördersystem in Norwegen zu tun.