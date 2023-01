Normal ist das nicht: GOP-Varieté zeigt "Freaks"-Show

Geht heute natürlich gar nicht mehr: Im 19. Jahrhundert war es üblich, dem Publikum auf Jahrmärkten, Rummelplätzen und im Panoptikum "abnormale" Zeitgenossen zu präsentieren, einen Menschen-Zoo. Gegen Eintritt traten Kleinwüchsige auf, bärtige Frauen, langhaarige Hünen, verwirrte Somnambule und der schaurig deformierte "Elefantenmensch". Das Ungewöhnliche galt der bürgerlichen Gesellschaft als abseitig, vermeintliche "Monstrositäten" dienten ausschließlich dazu, sich selbst in seiner Normalität bestätigt zu fühlen, die sich aus dem Abstand der Jahrzehnte allerdings als das wahre Gruselkabinett erwies.

An diese Epoche der Schaustellerei erinnerte jetzt das GOP Varieté in der Münchner Maximilianstraße, zumindest rein optisch: "Freaks" heißt die Show, die eigentlich im Mai 2020 zu sehen sein sollte, wegen der Corona-Pandemie allerdings um fast drei Jahre verspätet präsentiert wird. Geschäftsführer Peter Weil verwies zur Begrüßung auf die Wikipedia-Definition, wonach sich die "Lebensweise und Lebensführung eines Freaks von der eines Durchschnittsbürgers" unterscheide. Diese Beobachtung scheint mehrheitsfähig.

E-Gitarrist als E.T.A.-Hoffmann-Figur

Und so wird auf der Bühne die "bärtige Frau" zitiert, die in diesem Fall allerdings von Akrobat Gabriel Drouin dargestellt wird. Und der "stärkste Mann der Welt" ist der Franzose Thomas Staath, der zu Hardrock-Einlagen mit großformatigen LKW-Reifen jongliert. Die eindrucksvoll tätowierte Schwertschluckerin Fibi Eyewalker schiebt sich einen Schlauch durch Mund und Nase, bis so mancher entsetzte Zuschauer den Blick abwendet: In der Tat gruselig! Und Elyas Khan als "Zeremonienmeister" und E-Gitarrist wirkt wie eine Gespenster-Figur aus einer E.T.A. Hoffmann-Novelle: Etwas schräg, etwas diabolisch, etwas skurril.

Wegen der mehrjährigen Verschiebung musste die ursprüngliche Show dem teils neuen Personal angepasst werden. Regisseur Detlef Winterberg, Bühnenbildner Sebastian Drozdz und Lichtdesigner Andreas Hönig machten das Beste draus: Das bizarre überdimensionale Clownsgesicht als Eye-Catcher macht was her, so teuflisch, wie seine toten Augen mitunter aufleuchten, mehr Geisterbahn als Zirkusattraktion. Dennoch will das Konzept nicht so recht zünden. Die Musik nervt bisweilen mit ihren gewollt psychedelischen Waber-Klängen, eine verbindende Geschichte fehlt ganz.

Ausgelassene Wirbelwind-Hysterie

Dabei wäre doch gerade bei dieser Rückschau auf ein heikles Kapitel der Unterhaltungskultur ein behutsam sozialkritischer Akzent so wichtig gewesen, sei es mit poetischer Wehmut, sei es mit satirischem Biss. So blieb es bei einer mäßig vergnüglichen Abfolge des Altbekannten in schräger Optik. Dass die Akrobatinnen Camille Tremblay und Vanessa Collini mit verdrehten Augen ständig "Irre" vortäuschen mussten, machte ihre Nummern langatmiger, als sie eigentlich waren.

Skizzo Davide Nicolosi aus Italien gab den Magier, der an seinen Tricks noch übt. Nicht alle Löffel landen im dafür vorgesehenen Glas, nicht alle Luftballone platzen auf Anhieb, als sie mit Blasrohr-Pfeilen beschossen werden. Die zahlreichen Zauberkasten-Requisiten sind nur Firlefanz, der Hokuspokus fällt weitgehend aus. Es dauerte, bis seine Wirbelwind-Hysterie als Satire entlarvt war. "Relax", entspannt euch, ruft er den Zuschauern unablässig zu und steigt ausgelassen in einen rosaroten Riesen-Luftballon, was zwar kein atemberaubender Illusionsgag ist, aber in seiner Albernheit für Lacher sorgt.

Ein Experiment ist diese Show auf jeden Fall, und das ist ja bekanntlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. "Freaks" pfeift auf das Erwartbare und gibt vor, das Unverwechselbare zu feiern, das früher mal als "abseitig" galt. Diese Anstrengung ist dem Abend leider anzumerken.

Bis 5. März im GOP München.