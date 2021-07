Norbert Himmler wird neuer ZDF Intendant

Die Intendantenwahl in Mainz war spannend geworden: ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler (50) galt zwar als Favorit auf dem Lerchenberg, doch dann trat plötzlich Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, auf den Plan. Und auf einmal hatten die 60 ZDF Fernsehräte eine echte Wahl: Hier das ZDF-Eigengewächs Himmler, der bereits beim Sender volontiert und erfolgreich den Kanal ZDF Neo aufgebaut hatte. Da die Politikjournalistin und erfahrene Auslandskorrespondentin (Paris, Brüssel, Washington) Hassel, die beim WDR sozialisiert worden ist. Sie wäre die erste Frau an der Spitze des größten deutschen Senders gewesen.

Konkurrentin Hassel zieht zurück

Im 60-köpfigen ZDF Fernsehrat benötigte der oder die neue Neue in der Intendanz eine Dreifünftel-Mehrheit, das heißt mindestens 36 von 60 Stimmen. Im ersten Wahlgang war der Unterschied noch deutlich: Himmler kam auf 34, Hassel auf 24 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Im zweiten Wahlgang näherten sich die beiden KandidatInnen an: Hassel 28, Himmler 32, keine Enthaltung mehr. Nur noch vier Stimmen Unterschied, das Blatt hätte ich also zugunsten der ARD-Bewerberin wenden können – doch dann zog Hassel überraschend zurück. Sie sagte vor dem ZDF-Fernsehrat:

"Aus einer kleinen Mehrheit soll eine große Mehrheit werden – im Sinne eines starken ZDF. Ich reite sehr erhobenen Hauptes vom Hofe und wünsche Norbert Himmler alles Gute. Im Grunde wollen wir beide dasselbe: einen starken, krisenfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Tina Hassel, Leiterin ARD-Hauptstadtstudio

Himmler als alleiniger Kandidat im 3. Wahlgang erfolgreich

Im anschließenden 3. Wahlgang wurde Himmler mit der großen Mehrheit von 57 Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen gewählt. Der amtierende ZDF-Intendant Thomas Bellut war nach zwei Amtsperioden und im Alter von 66 Jahren nicht mehr angetreten.

Himmler übernimmt das Amt an der Spitze eines der größten TV-Senders Europas für eine Fünfjahresperiode im März kommenden Jahres. Er ist dann für rund 3.500 Festangestellte verantwortlich sowie für die Kanäle ZDF, ZDF Neo, ZDF Info, die Kooperation mit 3sat und mit "funk", dem jungen Programmangebot von ARD und ZDF.

Mehr Diversität nötig

Auf Himmlers Programm für die Intendanz steht unter anderem, die Akzeptanz des ZDF in der Gesellschaft zu stärken, mehr Partnerschaften mit öffentlich-rechtlichen Häusern in Europa oder mit Bildungseinrichtungen einzugehen, aber auch mehr Zusammenarbeit mit ARD und Deutschlandfunk. Auch das Thema Diversität hat er bei der anschließenden Pressekonferenz angesprochen: Da gebe es noch viel aufzuholen.

In der Tat ist das ZDF in seinen Führungspositionen fast ausschließlich männlich besetzt. Noch nie gab es eine Frau als Intendantin oder Programmdirektorin. Auch Produzentinnen und Regisseurinnen sind mit ihrem Anteil an ZDF-Produktionen nicht zufrieden.

Norbert Himmler, promovierter Germanist und Politikwissenschaftler, der sein ganzes Berufsleben auf dem Lerchenberg verbracht hat, steht übrigens in einer interessanten ZDF-Tradition: Auch seine drei Vorgänger, der amtierende ZDF-Intendant Thomas Bellut (2012-2022), Ex-Intendant Markus Schächter (2002-2012) und ZDF-Urgestein Dieter Stolte (1982-2002) hatten zuvor das Amt als Programmdirektor inne. Was Himmler von ihnen unterscheiden dürfte: Er hat sich immer für ZDF-Satiriker Jan Böhmermann eingesetzt und seine Sendung sogar ins ZDF-Hauptprogramm geholt.

Die Zukunft von Tina Hassel

Die bekannte ARD-Journalistin Tina Hassel (57) war die Überraschungskandidatin beim ZDF. Gerechnet worden war eher mit einer Kandidatur von Bettina Schausten, bekanntes Bildschirmgesicht des ZDF, seit 2019 stellvertretende Programmdirektorin und langjährige Leiterin des ZDF Hauptstadtstudios in Berlin. Sie gilt als potentielle Nachfolgerin von ZDF-Chefredakteur Peter Frey, wenn er im nächsten Jahr in den Ruhestand geht.

Und Tina Hassel? Medieninsider vermuten, dass die Kandidatur beim ZDF vor allem dazu dienen sollte, ihre Bewerbung für die WDR-Intendanz vorzubereiten. Die Amtszeit des derzeitigen Intendanten Tom Buhrow endet zwar offiziell erst 2025, doch viele gehen davon aus, dass er seinen Stuhl mit 65 vorzeitig räumen könnte.