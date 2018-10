"Heimat" verbindet Familiengeschichte mit deutscher Geschichte

Der Aufsatz ist zutiefst verstörend. Geschrieben am 20. Januar 1939, in akkurater Sütterlinschrift. Sie wurde vom Lehrer im badischen Külsheim mit Note drei bewertet, der Inhalt mit einer zwei. Die Überschrift ist unschwer zu entziffern: "Der Jude, ein Giftpilz". Das Blatt, eine Schreibheftseite, zieren Kinderzeichnungen: Tannenbäume und Fliegenpilze. Franz-Karl Krug, der Onkel von Nora Krug, hat den antisemitischen Text als Schüler geschrieben. In ihrem großen Erinnerungsbuch ist er als Faksimile abgebildet.

Die Künstlerin, die seit vielen Jahren in New York lebt und arbeitet, hat sich gefragt, wie ein 13jähriger Junge überhaupt anders denken kann, wenn er unter so einem Regime aufwächst. "Aber ich wollte das nicht sofort entschuldigen", sagt Nora Krug. "Es gibt sicher viele, die anders gedacht haben. Und in einem kleinen Ort wie Külsheim, da kannte er ganz klar auch die jüdischen Kinder – bevor die Nazis an die Macht kamen, ist er mit denen schon an die Schule gegangen. Er muss das schon gewusst haben, dass das unmenschlich ist, so ein Vergleich."

Die eigene Suche nach einer Antwort

Nora Krug hat ihren Onkel nie nach den kindlichen Zeilen fragen können. Er fiel im Juli 1944, als junger Soldat in Italien. Seine Lebensgeschichte blieb ein blinder Fleck, unter anderem wegen familiärer Verwerfungen. Im Abstand von Jahrzehnten hat sich Nora Krug selbst auf die Suche begeben und die Geschichte der Familie ihres Vaters erkundet, ebenso die der Mutter, die aus Karlsruhe stammt. Sie entdeckte, dass der dortige Großvater, ein Fahrlehrer und ein treuer Anhänger der SPD, 1933 der NSDAP beigetreten war. Niemand wusste davon.

"Für mich ist es ganz wichtig, dass man nicht vorschnell urteilt", sagt Nora Krug. Ebenso wenig solle man aber auch nicht vorschnell zu dem Schluss kommen: Meine Großeltern waren Mitläufer – und alle waren Mitläufer, was gibt es dazu noch zu sagen. "Ich finde, da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Weil jede kleine Frage wirft weitere detaillierte Fragen auf. Es gibt viele Entscheidungen, die Mitläufer getroffen haben, die sie auch nicht hätten treffen müssen. Man muss genau hingucken und zwischen den Zeilen lesen – und versuchen, genau herauszubekommen, was zu diesen Entscheidungen in den jeweiligen Familien geführt hat."