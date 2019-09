Wieso "Systemsprenger" ein würdiger Oscar-Kandidat ist

Benni hat auch eine Mutter, eine eingeschüchtert wirkende junge Frau aus dem Mietshaus, die noch zwei andere, jüngere Kinder hat und einen hinzugekommenen Lebensgefährten. Ob er der Stiefvater ist, bleibt unklar. Auch woher Benni die blauen Flecke und Schürfungen am Körper hat. Oder woher Bennis Wut kommt, was dahintersteckt. Bennis Mutter ist mit ihrer unberechenbaren Tochter überfordert. Sie kann – trotz ehrlicher und naiver Liebe – nicht mit der Wut und Aggression des Kindes umgehen.

Schrei nach Aufmerksamkeit

Regisseurin Nora Fingscheidt hat Benni aus vielen Beobachtungen gleichsam modelliert: Es gibt bewusst keine pubertäre, männliche Gewaltgestalt, kein Milieu, keinen migrantischen oder großstädtischen Hintergrund. Fingscheidt hat Benni in der sozialen Mittelschicht, im Mainstream verortet und lange gecastet, bevor sie mit der Berlinerin Helene Zengel ihre umwerfende Hauptdarstellerin fand. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Nähe, nach Liebe, der im Verlauf der Geschichte in der Figur eines Betreuers verhandelt wird, der sich dem schwierigen Mädchen widmet. Albrecht Schuch, bekannt aus "Kruso" oder "Bad Banks" spielt diesen Pädagogen mit toughem biographischen Background herausragend.

Fünf Jahre lang hat Regisseurin Nora Fingscheidt sich mit dem komplexen Thema vertraut gemacht, hat zahlreiche Gespräche geführt, mitgewohnt in jugendlichen Wohngruppen quer durch Deutschland, hat recherchiert in Obhutstellen oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und hat dabei immer wieder ihr Drehbuch überarbeitet und geschliffen – was in der Folge schon zu mehreren Auszeichnungen und zur Nominierung als deutscher Kandidat für den Auslands-Oscar führte. Eine Ausnahmeerscheinung im oftmals gleichmacherischen deutschen Filmförderdschungel.

Beeindruckendes Spielfilmdebüt

Für ihr beeindruckendes Spielfilmdebüt hat Fingscheidt klare Bilder gefunden – keine gefakte Doku mit rascher Schuldzuweisung. Hier ist alles fiktionalisiert. Charaktere aus der Sozialarbeits- und Erzieherebene sind bedächtig konzipierte Figuren jenseits schlichter Sozialdrama-Dramaturgie. Wenn Benni rot sieht, erscheint auf der Leinwand ein farbiger Bilderreigen, schrille Momentaufnahmen und Töne, Albtraum-Sequenzen.

Warum Benni letztlich zum Störfall wird, welche Traumata ausschlaggebend waren, lässt Fingscheidt bewusst offen. Und fragt nicht, ob Benni das System sprengt, sondern wie viel ein hermetisches System letztlich aushalten oder ändern muss.