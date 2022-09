Nominierte für den Bayerischen Buchpreis 2022 stehen fest

Welche sechs Bücher ins Rennen um den Bayerischen Buchpreis 2022 gehen, steht nun fest: In der Kategorie Belletristik hat die Jury "Nordstadt" von Annika Büsing, "Wilderer" von Reinhard Kaiser-Mühlecker und "Ist hier das Jenseits, fragt Schwein" von Noemi Somalvico nominiert. Bei den Sachbüchern haben es "Wir gingen raus und spielten Fußball" von Andreas Bernard, "Offene Wunden Osteuropas" von Franziska Davies und Katja Makhotina und "Meine Schwester" von Bettina Flitner in die Auswahl geschafft. Das gab die Jury am Donnerstag in München bekannt.

Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises am 10. November

Am 10. November werde in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche vor Publikum und in Anwesenheit der Autoren über die Werke diskutiert, kündigte die Jury an. Am Ende wird dann entschieden, welcher Roman und welches Sachbuch den mit je 10.000 Euro dotierten Preis bekommt.

In der Jury sitzen Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, Knut Cordsen (Bayerischer Rundfunk) und Sonja Zekri (Süddeutsche Zeitung). Die Auszeichnung, bei der die Sieger eine Figur aus Nymphenburger Porzellan überreicht bekommen, wird zum neunten Mal vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels-Landesverband Bayern und mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei verliehen.

Live-Übertragung im Radio auf Bayern 2

Am selben Abend wird außerdem der Historiker Christopher Clark mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geehrt. Auch die Verleihung des Bayern-2-Publikumspreises für eine Neuerscheinung und einen Bestseller aus den vergangenen zwölf Monaten steht auf dem Programm. Die Veranstaltung wird am 10. November ab 20.05 Uhr live auf Bayern 2 übertragen.

Mit Material von kna.