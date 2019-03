Nockherberg: Maximilian Schafroth ist jüngster Fastenprediger

Maximilian Schafroth wirkt ganz schön gelassen dafür, dass sein Karriere-Highlight kurz bevorsteht, wohl weil er weiß, worauf er bauen kann: "Ich hab den Vorteil, ich bin jung und die sind’s nimmer. Der Vorteil der Jugend: Man kann mit einer Nonchalance daherkommen und sagen: Mei, des tut mir leid, das hab ich gar net so gemeint … Und vielleicht hat man es doch so gemeint." Beim Interview ist er freundlich, gut gelaunt und kann kaum still sitzen. Etwas permanent Hibbeliges geht von ihm aus. Der ewige Lausbub aus dem Allgäu halt. Der Nockherberg ist ihm nicht ganz unbekannt. Schon drei Mal trat er in Singspielen auf. Einmal als österreichische Dragqueen: Conchita Wurst. Stand ihm ganz gut damals. Spinnen wir mal weiter. Ein Transgender-Fastenprediger – wäre das was?

Eine Transgender-Mama-Bavaria?

"Das ist was, das Bayern durchaus vertragen könnte: eine Transgender-Mama-Bavaria. Wenn ich das Geschütz auffahre - wer weiß, ob es passiert, oder nicht - aber ich glaube, dass die CSU das erste Mal, wie die AfD, geschlossen den Saal verlassen könnte." Er darf natürlich nichts verraten. Soll ja spannend bleiben. Maximilian Schafroth wurde mit den Jahren immer politischer. In der NDR-Satiresendung extra3 schlüpft er in die Rolle des Bayers, der den Norddeutschen den Freistaat erklärt. Denn manches versteht man da oben nur schwer. Zum Beispiel, warum es in Bayern ein neues Polizeigesetz brauchte.