Noch mit 100 vor der Kamera: Schauspieler Herbert Köfer ist tot

Kurz vor seinem 100. Geburtstag am 17. Februar zog Herbert Köfer in eine Wohngemeinschaft - allerdings nur im Fernsehen. Er kam beim bekannten Ex-Dorfpolizisten Horst Krause in der brandenburgischen Einöde unter. "Krauses Zukunft" hieß die Folge treffender Weise, die Anfang Februar im Ersten ausgestrahlt wurde. Darin spielte Köfer einen Rentner, der vom Braunkohletagebau aus seiner angestammten Heimat vertrieben wird. Drehbuchautor und Regisseur Bernd Böhlich hatte damals schon weitere Auftritte des greisen, aber ungemein rüstigen, "dienstältesten Schauspielers der Welt" ins Auge gefasst. Ende diesen Jahres sollen die Aufnahmen für eine Art Weihnachtsgeschichte im Hause Krause beginnen, die dann 2022 zu sehen sein wird. Doch Köfer wird dann nicht mehr dabei sein: Seine Witwe Heike teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, dass ihr Mann gestorben ist.

"Keine Begabung für Zahlen"

Auf die oft gestellte Frage, warum er noch im höchsten Alter so agil sei und weiterhin drehe, antwortete Köfer der "SUPERIllu" mal, sein Publikum halte ihn jung: "Es macht mir Freude, wenn ich die Menschen berühren und unterhalten kann. Wenn mir die Leute hinterherrufen: 'Machen Sie weiter, wir brauchen Sie!' Das gibt mir immer wieder Kraft, das ist mein Ansporn." Als ihm die Berliner BZ zum runden 100. den "Kulturpreisbär" verlieh, ging er noch weiter ins Detail: "Meine Eltern sind ja auch über 90 geworden, vielleicht habe ich gute Gene. Ich trainiere beinahe täglich auf meinem Hometrainer, und unser Hund hält mich auch auf Trab. Das Texte-Lernen ist sicherlich auch sehr gut für das Gedächtnis."

Den Weg zur Schauspielerei fand er übrigens nach eigenen Worten, weil er "keine Begabung für Zahlen" hatte: Deshalb lehnte er es ab, in einer Lokomotivfabrik eine Lehre zu machen und danach den Postkarten-Verlag der Eltern zu übernehmen. Er meldete sich lieber bei einer Schauspielschule an. Zu seinen ersten beruflichen Stationen gehörte ein Engagement 1940/41 in Brieg/Schlesien, nach dem Zweiten Weltkrieg ("Ich hatte viel Glück") Auftritte am Berliner Künstlertheater, der Volksbühne und am Deutschen Theater, bevor er kurz vor Weihnachten 1952 zur Einweihung des Deutschen Fernsehfunks als Sprecher verpflichtet wurde - ein "wichtiger Schritt" seiner Karriere, wie er sich erinnerte.

"Ich möchte nicht auf die Bühne getragen werden"

Der gebürtige Berliner Herbert Köfer spielte in mehr als 120 Fernseh- und Kinofilmen, etwa "Nackt unter Wölfen", sowie in unzähligen Theateraufführungen. Er war als Komiker und Autor erfolgreich - und musste als erster Nachrichtensprecher des DDR-Fernsehens auch einen Geburtstagsgruß der Parteiführung an Stalin verlesen. Im Osten gehört er zu den bekanntesten TV-Gesichtern überhaupt, vergleichbar mit der Prominenz von Manfred Krug und Armin Müller-Stahl. Seine "Paraderolle" war der Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernsehserie "Rentner haben niemals Zeit" in den Jahren 1978/79. Nach der Wende war er in beliebten Serien wie "In aller Freundschaft", "SOKO Leipzig" oder "Ein starkes Team" zu sehen.

Politisch war Köfer ein "angepasster" Künstler, der ab Juni 1946 Mitglied der SED war und in der DDR sogar mit dem Nationalpreis (1969) und dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold (1979) dekoriert wurde, allerdings wohl nicht mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat. Gleichwohl bedauerte er nach der Wende, unter dem SED-Regime "nicht kritischer" gewesen zu sein.

1995 erschien sein Buch "Das war’s noch lange nicht. Erinnerungen", im März 2008 seine Autobiografie mit dem Titel "Nie war es so verrückt wie immer". Noch Ende Januar 2020 legte er mit "99 und kein bisschen leise" einen weiteren Lebensrückblick vor.

"Ich möchte nicht auf die Bühne getragen werden", sagte der Schauspieler im vergangenen Februar zu seinem Jubelfest. "Ich würde gerne für die Menschen so in Erinnerung bleiben, wie ich bin, und dass sie in mir ein Vorbild sehen. Wenn ich Ausfallerscheinungen haben sollte, ist Schluss. Nichts ist peinlicher als ein Schauspieler, der auf der Bühne steht und eigentlich nicht mehr in der Lage dazu ist. Sowas spürt das Publikum sofort." Diese bittere Erfahrung blieb Herbert Köfer nun erspart. Er hinterlässt neben seiner Witwe zwei Kinder und fünf Enkel.