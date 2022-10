Nobelpreis: In Ernaux erkennen sich "so viele Frauen wieder"

Der Nobelpreis für Literatur gilt als die prestigeträchtigste literarische Auszeichnung der Welt. Auf der sogenannten Longlist für den Preis standen in diesem Jahr 233 Kandidaten – welche Namen darunter sind, wird alljährlich streng geheim gehalten. "Ich hatte sie nicht auf dem Zettel gehabt", sagt Patricia Preuß vom Literaturhaus Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg auf Anfrage des BR. Ernaux sei allerdings eine "sehr interessante Autorin". Viele hätten ja eher auf den Autor Salman Rushdie spekuliert, der vor Kurzem bei einem Attentat schwer verletzt wurde. Die jetzige Wahl sei eine weniger politische Entscheidung. "Ich finde, sie passt sehr gut in unsere Zeit", sagt Preuß, "sie steht für Autofiktion, die gerade Hochkonjunktur hat."

Verlag rechnet mit Ansturm auf Ernaux-Bücher

Ernauxs deutscher Verlag rechnet nun mit einem Ansturm auf die Bücher der 82-Jährigen. Aktuell seien alle Bände lieferbar, hieß es bei Suhrkamp. "Noch etwa eine halbe Stunde", mutmaßte Pressesprecherin Tanja Postpischil kurz nach der Bekanntgabe mit Blick auf den anstehenden Run. Für alle im Verlag erschienenen Bücher von Ernaux seien Neuauflagen geplant.

Zudem erscheint in diesen Tagen ein Ernaux-Band neu in deutscher Übersetzung. In "Das andere Mädchen" schreibt Ernaux einen Brief an ihre Schwester, die sie nie kennenlernen durfte. Es geht um Kindheit und wie Schicksalsschläge eine Familie auf immer verändern können. Als Taschenbuch kommt zudem "Das Ereignis", die Geschichte einer schwangeren jungen Frau, die im Frankreich der 60er Jahre versucht, Wege für eine Abtreibung zu finden. Wie lange dieses Werk dann verfügbar ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AP, epd, afp