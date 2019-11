Noah Baumbach hat endlich seinen eigenen Ton gefunden

Der Rezensent hatte gar keine große Lust auf diesen Film. Denn: Will man wirklich zwei Stunden lang dabei zuschauen, wie elend und niederträchtig eine Scheidung verlaufen kann? Nicht zwingend. Doch zumindest die Besetzung des sich auseinanderlebenden Filmpaares mit Adam Driver und Scarlett Johansson weckte ein gewisses Interesse. Und dann bemerkt man im Kino überraschend schnell, dass man sich diesen Film sogar noch ein zweites Mal anschauen würde, weil er so komplex ist, so klug und auch so lustig – bei aller Tragik natürlich.

Im Soundtrack singt Otis Redding sein berühmtes "I’ve been loving you". Weil der Film aber auf raffinierte Weise keine Partei ergreift – oder vielmehr mal die eine und mal die andere – sowie die männliche und die weibliche Seite absolut gleichwertig in all ihrem Schmerz, Ärger und auch der Wut und Enttäuschung dargestellt werden, singt auch eine Frau noch dieses Lied, nämlich Cat Power.

Paartherapie mit Scarlett Johansson und Adam Driver

Der Film beginnt mit zwei Einschüben. Wie bei einer Paartherapie soll und darf jeder der beiden Partner sagen, was ihn am anderen fasziniert.