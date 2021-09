Frisch aus der Frührente: So ist der neue James Bond-Film

Der Mann ist in Rente und tut viel dafür, dass das auch so bleibt. Er schleicht mit seinem Aston Martin die Küste entlang, segelt gediegen vor Jamaika, unternimmt romantische Städtetouren mit seiner Geliebten, der Psychologin Dr. Swann (Léa Seydoux), und liefert sich – wie eingefleischte Fans bestätigen werden – werden – sogar eine der langweiligsten Verfolgungsjagden der Bond‘schen Filmgeschichte in der italienischen Höhlenstadt Matera. Aber das hilft alles nichts. Die Vergangenheit holt ihn ein.

Statt Rente: Wieder ran!

Der globale Terror-Club Spectre ist wieder aktiv – wir kennen ihn schon seit dem allerersten Bond. Für Ex-007 reicht diese Bedrohung diesmal bis in sein neu erlangtes Privatleben hinein. Er muss also wieder ran. Und Daniel Craig gibt ihn wirklich tapfer und mit viel Routine, diesen Agenten-Früh-Rentner mit den stechend blauen Augen, der vorgeschobenen Unterlippe und dem Hang zur brutalen Gewalt, der dann schnell die Leinen-Klamotten gegen die Action-Kluft tauscht und sich vom Tüftler-Nerd Q wieder lustige Gadgets verpassen lässt.

Und doch zeigt sich hier wieder mal ein anderer Bond. Er ist müder, zarter, verletzlicher. Liegt es daran, dass die fordernde Rolle den 53-jährigen Craig vielleicht am Ende doch ein bisschen überfordert hat? Oder bringt es die Story mit sich, dass James von der genretypischen General-Attacke gegen die Menschheit diesmal eben auch ganz persönlich betroffen ist. Schon in "Skyfall" (2012) bekam er eine Familiengeschichte verpasst, in "Spectre" (2015) wurde seine verpfuschte Kindheit ausgebreitet. Und in "No Time To Die" geht das noch eine Schicht tiefer, beziehungsweise eine Generation weiter. Dadurch ist Bond dem Schurken Safin in besonderer Weise ausgeliefert.

Zeitgemäßer Gegner, unzeitgemäße Frauenbilder

Rami Malek ist hier vom Oscar-gekrönten Freddy Mercury zum diabolischen Bond-Schurken mutiert: Ein Anarchist und ehemaliger Auftragskiller mit vernarbtem Bubi-Gesicht. Eine unheimliche, fremdartige Figur, von der man kaum etwas erfährt, außer dass auch er eine traumatische Kindheit hatte und die Menschheit nun aus Rache mit Nano-Bots bedroht, die sich unter die Haut graben und verbreiten wie ein Virus. Eine äußerst zeitgemäße Massenvernichtungswaffe – natürlich keine direkte Reaktion auf die Corona-Pandemie, aber doch ein passgenauer Reflex auf eine Gesellschaft in Angst vor einer unsichtbaren Bedrohung.

Weniger zeitgemäß sind im Vergleich dazu die Bond-Girls geraten – entgegen all der Verlautbarungen im Vorfeld. Daran konnte offenbar auch die Co-Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge wenig ändern. Nomi (Lashana Lynch), Bonds offizielle Nachfolgerin beim MI6, gibt erst die Mackerin, wird aber schnell zu seiner Assistentin. Dr. Swann ballert ein bisschen mit, muss aber doch vor allem beschützt werden. Die einzige ebenbürtige Kämpferin ist Ana de Armas als kubanische Agentin mit silbernen Highheels – ihr Auftritt dauert leider nur kurz.

Christoph Waltz überzeugt mit Kurzauftritt

Noch kürzer, aber genauso stark: ein Intermezzo mit dem alten Erzfeind Blofeld: eigentlich längst geschnappt und im Gefängnis, aber selbst von dort aus aktiv. Ein fulminanter Mini-Auftritt von Christoph Waltz, von dem auch die beste Beschreibung der Bond-Reihe stammt: "Kaspertheater für Erwachsene". Man kennt das Personal, man weiß wie es ausgeht und schaut es trotzdem immer wieder an. Im Fall von "No Time To Die" ist dieses opulente opulente Welt-Kaspertheater nicht so raffiniert geraten wie die Vorgänger "Skyfall" und "Spectre". Dafür gibt’s ein Bilder-Spektakel mit gigantischen Kulissen und ganz großen Gefühlen. James darf sogar "Je t‘aime" hauchen. Wer wäre da nicht gerührt wie ein Martini alá Bond?