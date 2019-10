Wie "Nirwanas Last" eine Kultband dem Mainstream entreißt

Als Nirvana Ende 1989 das erste Mal in Bayern gastierten, spielten sie in einem Provinz-Club in der Nähe der Kleinstadt Landshut. Keine fünf Jahre später, beim Konzert in München am 5. April 1994, das ihr letztes sein sollte, waren sie Weltstars: drei Punks, die der Mainstream geschluckt hatte. Wie viel Underground-Attitüde war da noch möglich? Ganz ähnlich lässt sich diese Frage fürs Theater formulieren: Subversion in einem subventionierten Kulturbetrieb, geht das überhaupt?

"Bring on the Freaks!"

"Es lebe das Stadttheater!" Und: "Bring on the Freaks!" verkündet Performer Damian Rebgetz, der sich diesen Abend ausgedacht hat und selbst einer dieser Freaks ist, die er in freakigen Klamotten auf die Bühne schickt. In schrillen Trachten zum Beispiel, weil auch das Bilderbuchland Bayern die Unterwanderung seiner Folklore dringend nötig hat.