Nikolaus, komm ins Haus - erstmals wieder seit Corona

Äpfel, Nüss‘ und vielleicht auch das eine oder andere Lob dürfen Nikoläuse in diesem Jahr wieder persönlich zu den Kindern bringen. Doch nicht überall sind sie so gefragt wie in der Zeit vor Corona. Laut der Nikolaus-Zentrale, einer Vermittlung für bärtige Wahl-Heilige, gibt es zwar gleichbleibend viele Bewerber. Aber die Buchungen hätten noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.

Zu wenige Nikoläuse in Augsburg

Bei der Augsburger Arbeitsagentur mangelt es dagegen an Saison-Nikoläusen – einige hätten sich in der Corona-Zeit beruflich umorientiert. An Bedeutung habe der Heilige dennoch nicht verloren, meint der Münchner Gemeindereferent Florian Wagner. Er ist im Erzbistum München und Freising heuer wieder auf Christkindlmärkten als Nikolaus unterwegs. Der Heilige sei "ein Symbol dafür, dass die Menschen aneinander denken", so Wagner. Er habe das vorgelebt. Schließlich sei Nikolaus sehr wohlhabend gewesen und habe das ganze Vermögen abgegeben.

Kein Weihnachtsmann - Kirchliche Hilfswerke werben für's Original

Um den Heiligen ranken sich viele Legenden. Mit dem Weihnachtsmann der Geschenke-Industrie hat der Bischof aus Myra nichts zu tun. Seit einigen Jahren werben kirchliche Hilfswerke wie das Bonifatiuswerk daher mit der "Weihnachtsmannfreien Zone" für den Bischof.