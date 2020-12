Nikolaus im Video-Chat: Was sich Kinder heuer wünschen

Auch in diesem Jahr haben Johannes und Fine für den Nikolaus ein Lied geübt. Die beiden Kinder wissen genau über den Heiligen bescheid: "Er war ein Bischof, hat in Myra gelebt und armen Menschen geholfen." Außer Schokolade, Nüsse und Äpfel im Stiefel vor der Haustür, wünschen sich die Geschwister in diesem Jahr, "dass Corona vorbei ist".

Sehnsucht nach Normalität ...

Dass alles wieder so ist wie davor - mit diesem Wunsch sind die Kindergartenkinder nicht allein. Auch für die Schulkinder wäre das in diesem Jahr das schönste Geschenk: "Ich wünsche mir, dass ich meine Großeltern bald wieder sehe", sagt Pauline. "Am liebsten male und koch ich mit meiner Oma." Anna fände es schön, wieder "mit mehr Menschen etwas zu machen" und Weihnachten mit der ganzen Familie feiern zu können.

... wieder froh und munter sein!

Auch wenn der Nikolaus die Wünsche der Kinder gerne erfüllen würde: Sicher ist in diesem Jahr noch nicht einmal, ob er sie zuhause besuchen kann. Denn die Kontaktbeschränkungen gelten auch für Nikoläuse. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat darauf hingewiesen, dass alle Bürger eigenverantwortlich hinterfragen sollen, ob Nikolausbesuche in diesem Jahr unbedingt notwendig sind.

Der Kinderpsychologe Robert Ilg meint allerdings: Rituale, wie die des Nikolaus-Besuchs oder auch des Laternenumzugs seien gerade in Zeiten der Krise wichtig. Wenn diese ausfallen, sei das für kleine Kinder unverständlich. "Auf Dauer ist das ein absolutes Desaster - ich glaube, dass die ganz alten und die ganz jungen am meisten darunter leiden", sagt Ilg. Man müsse den langfristigen Effekt mit bedenken.

Digitaler Nikolaus

Der katholische Jugendseelsorger Andreas Steinhauser aus Landshut ist normalerweise am 6. Dezember als Nikolaus unterwegs und besucht Familien zuhause. "Momentan ist der Nikolaus nur vor der Haustür möglich, mit zwei Hausständen", sagt der "Bischof vom Dienst".

Da müsse der Krampus zuhause bleiben, und wenn der Opa auf Familienbesuch kommt, dann werde es schwierig. Auch in Hochhäusern könne es Probleme mit der zwei Hausstandsregel geben. Darum hat sich Steinhauser entschlossen, in diesem Jahr Videobotschaften für die Kinder aufzunehmen.

Große Nachfrage gab es auf sein Angebot. Mehr als 60 dieser Videobotschaften hat er im Homeoffice gemacht. Denn das Warten auf den Nikolaus sei ja ungebrochen. Einen Begleiter wie Krampus oder Knecht Ruprecht hat er allerdings nicht dabei. Denn Ermahnungen, Regeln einzuhalten, also brav zu sein, das hätten die Kinder dieses Jahr schon oft genug gehört. Als Nikolaus will Steinhauser jetzt vor allem Zuversicht spenden. "Es war mir auch wichtig, dass ich den Kindern ein Lob ausspreche."

Nikolaus mit Abstand

Andere Gemeinden haben sich für sogenannte "Terrassennikoläuse" entschieden. Diese bleiben vor der Tür stehen - mit Mundschutz. Und als dritte Möglichkeit machen manche Pfarreien Andachten in der Kirche, bei denen zum Abschluss der Nikolaus den Kindern eine Kleinigkeit schenkt.