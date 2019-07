Der österreichische Filmemacher Nikolaus Geyrhalter ist einer der ganz Großen des zeitgenössischen Dokumentarfilms. "Mich faszinieren Zonen, wo man normalerweise nicht hineinsieht", sagt der 1972 geborene Regisseur, Kameramann und Produzent. Folgerichtig erkundet er auch in seinem jüngsten Film "Erde" unvertrautes Gelände. Nikolaus Geyrhalter ist an sieben Orte unserer Erde gefahren, um zu zeigen, was es heißt, wenn der Mensch sich die Erde untertan macht. Ob das in Kanada ist, in Ungarn, Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten, Italien oder in Österreich, wo sich Meter für Meter eine gewaltige Bohrmaschine durch den Berg fräst und frisst, damit wir dort dereinst durch den Brenner-Basistunnel mit dem Zug fahren können. Knut Cordsen hat mit Nikolaus Geyrhalter über seinen neuen Film gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Geyrhalter, selten hat man die Zerstörung, die Plünderung und Ausbeutung unseres Planeten so eindringlich vor Augen geführt bekommen wie in Ihrem Film. Eine der von Ihnen befragten Personen, ein Bulldozerfahrer im kalifornischen San Fernando Valley, sagt zu Ihnen den schönen Satz: "The earth is definetely a cruel mistress." Die Erde ist definitiv eine grausame Geliebte. Damit meint er: Sie gibt einem nichts freiwillig, was man von ihr haben will, man kämpft mit ihr. Wenn man das waste land, das wüste Land sieht, das der Mensch dort und andernorts hinterlässt, hat man eher den Eindruck, dass der Mensch der grausame Geliebte der Erde ist, oder?

Nikolaus Geyrhalter: Ja, die Frage ist überhaupt, ob wir die Erde noch lieben oder ob wir sie eigentlich nur als selbstverständliche Lebensgrundlage betrachten. Es kommt mir eher so vor, als ob der Bezug zur Natur, zur Erde als Grundlage für unser Leben ein bisschen in den Hintergrund gerückt wäre vor der Ausbeutbarkeit.

Es hat etwas extrem Brutales, wie der Mensch mit Planierraupen, Sprengladungen von Dynamit, mit Schaufelradbaggern, Ölförderplattformen und anderem Großgerät der Erde zu Leibe rückt und alles an Rohstoffen aus ihr herausholt, was geht. Im Film sagt einer: "Etwas der Erde zu entnehmen, ist ein gewalttätiger und ziemlich aggressiver Prozess." Zeigt sich darin für Sie unsere wahre menschliche Natur?

Das kann man vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, was unsere wahre menschliche Natur wirklich ist. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Aber sicherlich sind wir eine Spezies, mit der nicht einfach zu koexistieren ist. Ja, ich glaube schon, dass wir sehr egozentrisch handeln auf diesem Planeten.