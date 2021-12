Nikolaus - Geschenkebringer und Wunscherfüller in Corona-Zeiten

Ein Dino, ein paar Bausteine, ein Püppchen oder ein Spielzeugauto - für Johann, Leopold, Danila, Fanny und den kleinen Bruno ist klar – auch wenn der Nikolaus manchmal eine Kleinigkeit bringt, die großen Geschenke gibt's zu Weihnachten. Das war früher anders. Vor der Reformation war Nikolaustag früher der eigentliche Geschenke- und Wunscherfüllertag. Allerdings gab es da eher Äpfel, Nüsse oder einen Taler.

Nikolauslegende: Heiliger bewahrte Mädchen vor Prostitution

Der Brauch des Schenkens geht auf die Nikolauslegende zurück: Demnach bewahrte der Heilige drei arme Schwestern vor der Prostitution, weil er ihnen Goldstücke durchs Fenster warf. Und so wurden nach altem Brauch Äpfel, Nüss' und Mandelkern auch nicht in Stiefel oder Strümpfe gesteckt, sondern durchs Fenster geworfen.

Der Reformator Martin Luther wollte die Frömmigkeit auf Christus selbst ausrichten - und plädierte dafür für das Schenken am Weihnachtstag. Und mit der bis dahin sehr populären Heiligenverehrung hatte es der Reformator nicht so, sagt der katholische Theologe Manfred Becker-Huberti. Und so hätte Luther dem Nikolaus das Schenken abgenommen und eine neue Figur erfunden: "Das Christkind bringt nun die Geschenke."

Beim Weihnachtspostamt gehen viele immaterielle Wünsche ein

Wie aber ist es um die Geschenke am zweiten Corona-Weihnachten bestellt? Geht es in Pandemiezeiten gar um ganz andere Dinge? Das jedenfalls legen viele Wünsche nahe, die bislang schon beim Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt eingetrudelt sind: "Lieber Nikolaus, steck Corona in deinen Sack", ist da etwa zu lesen oder auch: "Gibt es im Himmel Corona? Ich möchte in diesem Jahr mit Oma und Opa Weihnachten feiern können."

Und auch die Angst vor Schul- oder Kita-Schließungen klingt in manchen Briefen durch, aus denen Rosemarie Schotte vom Weihnachtspostamt zitiert. Im vergangenen Jahr sei die Pandemie noch kein so großes Thema gewesen in den Briefen, sagt Schotte. Auch deshalb hat sie sich entschieden, als Christkind in ihren Antworten auf die Pandemie einzugehen. Genaueres verrät sie noch nicht zu den gut 8.000 Briefen, die sie und ihre Helfer und Helferinnen bereits losgeschickt haben. Eins ist klar: Geduld brauchen Kleine und Große in diesem Jahr weiterhin besonders und zwar nicht nur, was die Bescherung unterm Weihnachtsbaum angeht.

Das zeigen auch die Wünsche vieler Jugendlicher in diesen Zeiten. Materielles findet sich auf ihren Wunschzetteln wenig, eher die Angst vor einem neuen Lockdown. Die Rede ist von der Hoffnung auf Normalität, genauso wie der Wunsch nach einer Familienfeier zu Weihnachten oder die Hoffnung auf mehr Rücksicht, "dass wir alle - ob geimpft oder nicht geimpft oder genesen oder was auch immer, dass wir alle a bisserl mehr Rücksicht aufeinander nehmen".

Gut drei Milliarden Euro gaben die Deutschen vor gut einer Woche am Black Friday aus – und der Handelsverband Deutschland prognostiziert für Weihnachten 2021 ein Rekord-Geschäft: 273 Euro pro Kopf für Geschenke und damit mehr als im Vorjahr – so die Hochrechnung – werden die Käufer und Käuferinnen in diesem Jahr ausgeben. Konsumfreie Weihnachten sehen anders aus. Und dennoch beobachtet Theresa Schleicher, Einzelhandelsexpertin vom Zukunftsinstitut in Frankfurt einen anderen Trend: "70 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten wollen nachhaltiger und bewusster einkaufen - und das sogar in der Weihnachtszeit."

Hat die Pandemie den Blick auf andere Dinge gelenkt?

Sind in der Pandemie andere Werte wichtiger geworden – weil die neue Jeans oder das neue Paar Schuhe mangels Ausgehmöglichkeiten und dank virtueller Oberkörperansichten niemand zur Kenntnis nehmen würde und es das alte Paar durchaus noch für den Waldspaziergang tut? Oder findet tatsächlich ein Umdenken statt?

Theresa Schleicher führt den Trend auf ein wachsendes Bewusstsein zurück – auch was globale Zusammenhänge und Herstellungsbedingungen angeht. "Corona hat uns gezwungen, etwas langsamer zu sein, einen Schritt zurückzutreten, auch stärker auf das Thema Verantwortung Rücksicht zu nehmen und da spielt sowas wie Konsum eine große Rolle."

Ist in der Pandemie weniger mehr?

Zwar habe es diese Entwicklung bereits vor der Pandemie gegeben. Corona aber habe das Bewusstsein geschärft für Fragen wie: Was brauche ich wirklich? Ist weniger vielleicht mehr? Diesen Trend haben auch große Firmen erkannt. H&M vermietet Klamotten, Zalando hat eine Second-Hand-Linie und was den täglichen Bedarf angeht, so sei "regional" und "bio" auf Wachstumskurs – und zwar unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund der Konsumenten und Konsumentinnen, so die Einzelhandelsexpertin.

Hat das klassische, das materielle Geschenk ausgedient? Wohl kaum – denn schließlich, so sieht es der Soziologe Holger Schwaiger, stand das Geschenk immer schon symbolisch für Beziehungspflege – und macht Beziehung sichtbar. In der Regel beschenkt man Menschen, die man mag. "Ein Geschenk hat einen Wert, es ist ein Gegenstand in der Regel. Und der ist nicht flüchtig, im Gegensatz zu Worten oder im Gegensatz zum Blick oder so weiter. Dadurch, dass das Geschenk immer da ist, eine Art Erinnerungsfunktion oder Souvenircharakter hat, dadurch werde ich immer an die Botschaft erinnert, ich hab dich gern, ich habe Sympathie für dich, ich mag dich. Diese Botschaft kann nicht einfach weggewischt werden wie Worte, die einfach verhallen und dann sind sie gesprochen und man kann sich allenfalls erinnern."

Allerdings: Vielleicht wird Weihnachten 2021 irgendwann einmal als das Weihnachten erinnert werden, an dem es eigentlich doch um ganz andere Hoffnungen ging, so wie diese Wunschzettel im Weihnachtspostamt in Himmelstadt vermuten lassen: "Liebes Christkind, ich hab ja schon alles. Gib das, was ich kriegen soll, armen Kindern, die nicht so viel haben wie ich. Bitte mach, dass ich meine Oma wieder umarmen kann."