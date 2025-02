"Niemand will am letzten Tag sterben": Putin irritiert Armee

Militärblogger warnen, Verhandlungen mit den USA könnten die Front buchstäblich "destabilisieren" und die Entschlossenheit der Kämpfer schwächen. So wird ein General mit dem Satz zitiert: "Jeder weiß, dass der von der Ukraine eroberte Teil der russischen Region Kursk gegen irgendetwas eingetauscht wird. Was bringt es dann, zu sterben und zu versuchen, ihn zurückzuerobern? Wenn wir das in sechs Monaten nicht geschafft haben, wird sich in einer Woche mit Sicherheit nicht viel ändern. Und wir verlieren dabei Jungs."

"Jetzt ist alles noch verwirrender"

Putin geht mit seiner Kurskorrektur offenbar ein hohes Risiko ein. "Unsere Eliten gerieten in Verlegenheit. Es wurde ihnen einmal mehr untersagt, den Gang der Dinge aufzuhalten, allerdings in die entgegengesetzte Richtung von 2022. Wer sich nicht daranhält, bei dem könnte eine Granate an Bord seines Privatjets explodieren", spottete einer der Blogger: "Die Moral der Soldaten wird im gleichen Maße sinken, wie die Informationsflut rund um den Deal [mit den USA] zunimmt. Die Moral der Truppen wurde ohnehin allein durch Propaganda aufrechterhalten, da es für die Spezialoperation keine klaren Ziele gab. Jetzt ist alles noch verwirrender geworden."

"Die Toten werden nicht wieder lebendig"

Fazit eines Bloggers mit 152.000 Fans: "Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es für die Behörden, die wachsende Unzufriedenheit unter den Militärs einzudämmen, denen klar wird, dass ihre Mühen, ihre Leiden und ihre Opfer vergebens waren."

TV-Propagandist Alexander Sladkow (872.000 Follower) behauptete, Russland sei es nie um die Eroberung neuer Territorien gegangen, sondern um seinen "Status" in der Welt. Dazu Politologe Andrei Nikulin ironisch: "Was für ein herrlicher Paradigmenwechsel, mit welcher Freude man das jetzt alles liest, gespannt, was uns die geläuterten Propagandisten als nächstes auftischen, in einem neuen, herb-pragmatischen Stil. Das alles ist natürlich lachhaft und gespenstisch. Aber die Toten werden nicht wieder lebendig."