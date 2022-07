"Niemand hört uns": Psychologe kritisiert russische Opposition

Mag ja sein, dass es vor allem liberale Geister waren, die Russland in den letzten 500 Jahren voranbrachten, und gerade nicht die viel gefeierten autoritären Herrscher, aber leider wisse das kaum jemand, seufzt der Psychologe und Dissident Leonid Jakowlewitsch Gosman (72) im Interview mit der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe". Die große Mehrheit der Russen bewundere lieber Iwan den Schrecklichen, Peter den Großen und Stalin: "Die Liberalisierung ist aus ihrer Sicht gleichbedeutend mit Durcheinander und Chaos. Eigentlich ist alles genau umgekehrt: 'effektive Manager' haben das Land immer wieder zerstört. Iwan der Schreckliche hat 25 Jahre lang den Livländischen Krieg geführt, nicht wirklich etwas erreicht, und die Entvölkerung war am Ende schlimmer als nach den Tataren-Einfällen."

"Wunsch, sie irgendwie zu demütigen"

Nach dem "Zusammenbruch des Regimes" werde somit viel Bildungsarbeit nötig sein, so Gosman, doch mit der jetzigen liberalen Opposition ist er alles andere als zufrieden, denn die lasse es deutlich am Willen fehlen, auf die einfachen Leute zuzugehen: "Wir sind zwar nicht autoritär, es ist nur so, dass uns niemand hört. Wieso denn? Es gibt viele Gründe, aber einer davon ist, dass wir arrogant sind. Wir verwenden beleidigende Spitznamen für diejenigen, die nicht unserer Meinung sind. Und es schwingt da immer der Wunsch mit, sie irgendwie zu demütigen. Ich sehe kein Bedürfnis, sie zu verstehen. Ich sehe kein Mitgefühl für sie, ich sehe keine Liebe für sie."

"Ich würde die Leser davor schützen"

Dabei müssten die Liberalen gerade jetzt dringend nach Verbündeten suchen: In Russlands Kulturbetrieb droht eine abermalige Säuberung. Sogar betagte russische Klassiker wie "Anna Karenina" (1877) und "Der Stille Don" (1928) sind nicht mehr unumstritten. Grund dafür: In beiden Romanen gibt es "nicht-traditionelle Beziehungen", also außerehelichen Sex.

Vladimir Nabokovs "Lolita" (1955) ist erst recht so manchem russischen Patrioten ein Dorn im Auge, wird dort doch die Liebe zwischen einer sehr jungen Frau und einem deutlich älteren Mann beschrieben: "Ich würde unsere Leser persönlich vor dieser literarisch überzeugenden, aber moralisch nicht nützlichen Arbeit schützen, aber das ist meine Meinung" lässt sich dazu der russische Parlamentsabgeordnete Nikolai Burlajew zitieren. Er und einige Gesinnungsgenossen wollen ihr Land mit einem Gesetzentwurf gegen "Propaganda" für alle Arten von nicht-traditionellen Lebensmodellen schützen, zu aller erst natürlich gegen jede Art von Homosexualität.

"Nackte lesbische Mädchen verbieten"

Das Coming-Out allerdings soll weiterhin erlaubt sein, erklärt Duma-Kollegin Nina Ostanina im russischsprachigen "News"-Portal: "Das ist keine Propaganda, sondern die Anerkennung seiner sexuellen Orientierung durch einen Betroffenen. Es ist dasselbe, als würde ein Krebspatient sagen, dass er eine Krankheit hat. Nun, er gibt zu, dass er krank ist, na und? Das wird Sympathien hervorrufen." Klassiker von Tolstoi oder Nabokov will Ostanina zwar nicht verbieten, wohl aber bestimmte Inszenierungen: "Wenn Sie in der Küche sitzen und über ein von Kirill Serebrennikow inszeniertes Stück diskutieren, glaube ich nicht, dass Sie für etwas Propaganda machen. Aber wenn Kirill Serebrennikow nackte lesbische Mädchen auf der Bühne herumlaufen lässt, die auf der Bühne Liebe machen, sollte das verboten werden."

Insgesamt sei die Werbung für sexuelle Ausschweifungen in allen Medien "beängstigend", meint die Abgeordnete Jana Lantratowa: "Ich würde mir wünschen, dass das Kulturniveau, das auch von den Kinoleinwänden ausgestrahlt wird, viel höher ist." Ob und in welcher Form der Gesetzentwurf nach der Sommerpause vom Parlament verabschiedet wird, ist offen, aber schon jetzt reagierten im Netz viele Kommentatoren mit Hohn und Spott: "Willkommen im Mittelalter!" Andere fürchteten um die russische Mode- und Designbranche oder verwiesen ironisch auf das dramatische Schrumpfen der russischen Bevölkerung, das mit dieser "optimalen Lösung" sicher gebremst werden könne.

"Das ist Teil von Satans Plan"

Schauspielerin Maria Schukschina forderte gar ein Auftrittsverbot für alle von ihr als "homosexuell" gebrandmarkten und namentlich genannten Kollegen: "Jetzt sind alle wieder aufgetaucht. Sie spucken auf Leute, sie verkaufen uns Talkshows mit Gastgebern nicht-traditioneller sexueller Orientierung auf den wichtigsten landesweiten TV-Kanälen. Wir haben im Vergleich zu Sowjetzeiten bereits das angemessene Erziehungs- und Bildungsniveau der Kinder in den Schulen verloren. Es wird immer schlimmer. Wenn wir das jetzt nicht stoppen, werden wir uns für immer verlieren."

Am Tschechow-Kunsttheater in Moskau steht sogar demnächst zur Saisoneröffnung das neu bearbeitete Stück "Optimistische Tragödie" (1963) des einstigen Putin-Fans Oleg Tabakov (1935 - 2018) als "Satire auf die Moderne" auf dem Programm, wo neben anderen ein KGB-Agent, ein Minister und ein Ideologe wortreich gegen Homosexuelle zu Felde ziehen: "Ich bin gegen das LGBT-Verbot. All diese Verfolgungen und Verbote machen sie zu Opfern, die Betroffenen werden Unschuldslämmer. Das ist Teil von Satans Plan. Verwandle sie in Verfolgte. Es ist im Allgemeinen ein ganz eigenes Thema in der neuen westlichen Kultur. Immerhin kam es direkt nach dem Großen Vaterländischen Krieg auf. Einen Perversen zum Opfer zu machen und ihn dadurch unbewusst mit unserem Herrn in Verbindung zu bringen."

"Sie werden schießen"

Wie russische Zeitungen erfahren haben, soll in dem Stück auch der Rauswurf des erwähnten Regisseurs Kirill Serebrennikow ausführlich diskutiert werden. Der Filmemacher und Theatermann ist im Westen viel beschäftigt, musste sich in Russland aber Vorwürfe gefallen lassen, er habe öffentliche Mittel veruntreut. Dafür saß er monatelang im Gefängnis und Hausarrest und hatte Ausreiseverbot.

Übrigens ist Psychologe Gosman nicht gerade zuversichtlich, was einen Machtwechsel in Russland betrifft. Er vergleicht Russlands eingebildete "Sonderrolle" gegenüber Europa direkt mit der entsprechenden deutschen Befindlichkeit vor 1933, die Hitler erst möglich gemacht habe. Erstens sei die TV-Propaganda "total", zweitens werde sich das Regime mit allen Mitteln zur Wehr setzen: "Sie werden schießen. Sie werden uns mit Maschinengewehren bremsen. Wir stehen vor schweren Zeiten."