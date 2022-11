"Niederlage ist eine Waise": So einsam wird es um Putin

Über dem Verwaltungsgebäude im besetzten Cherson war keine russische Flagge mehr zu sehen, was zahlreiche Militärblogger entsetzte: "Womit es zusammenhängt, haben die örtlichen Behörden noch nicht mitgeteilt." Allerdings wurde das Personal sowieso schon evakuiert, was nicht dafür spricht, dass die russische Führung damit rechnet, das südukrainische Cherson sehr viel länger halten zu können. An anderen öffentlichen Gebäuden der Stadt freilich soll die Fahne noch wehen, teilten russische "Patrioten" wie Kriegskorrespondent Alexander Kots nach einer überstürzten Ortsbesichtigung mit: "Das ist kein systematisches Vorgehen."

"Ja, Säuberungen sind nötig"

Egal, wie es im umkämpften Cherson militärisch weitergeht: Auch dort werde gelten, dass ein Sieg viele Väter habe, die Niederlage jedoch eine Waise sei, so Blogger Alexander Chodakowski, der ehemalige Sicherheitsminister der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk". Sobald das Wetter besser werde und die Verkehrswege nicht mehr verschlammt seien, würden sich die Russen "ernsthaften Entscheidungen" stellen müssen, "insbesondere in Richtung Cherson". Der Druck auf den neuen Befehlshaber Sergej Surovikin sei daher enorm. Dasselbe gilt allerdings für Präsident Putin, der sich erheblichen Meinungsverschiedenheiten im eigenen Führungsteam ausgesetzt sieht.

Der neue "starke Mann" in der Elite, Privatarmee-Betreiber Jewgeni Prigoschin, sagte kürzlich dem aus dem Kreml gesteuerten Propaganda-Sender RT auf die Frage, ob Russland generell eine "personelle Säuberung" brauche: "Aus Ihrem Munde klingt das seltsam. Ich hoffe, Sie haben die Frage mit der politischen Führung abgestimmt. Im Grunde haben Sie sie selbst bereits beantwortet, ja, es ist nötig, aber nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens." Mit dieser Ironie wollte Prigoschin wohl deutlich machen, dass er derzeit nicht an einen Putsch denkt. Allerdings forderte er "stalinistische Repressionen" gegen alle, die sich vor den Zumutungen des Kriegs drückten und diejenigen "bespuckten", die am Blutvergießen teilnähmen.

"Machtübergabe hat bereits begonnen"

Das aus russischer Sicht "optimale" Ergebnis des Krieges sei es, wenn das Land endlich selbst Mikrochips produziere, so Prigoschin, der sich auch in diesem Zusammenhang bittere Ironie nicht verkneifen konnte: "Mindestens zehn Stunden täglich" müssten die Kinder militärisch gedrillt werden und richtig zufrieden sei er erst, wenn "alle strategischen Ziele" der USA in die Luft gesprengt und die US-Hauptstadt in "Wagnergrad" umbenannt sei, eine Anspielung auf den Namen seiner Söldnerarmee. Mit diesen Äußerungen machte Prigoschin weniger sich selbst als die "ultrapatriotischen" Fragesteller lächerlich, was in den russischen Medien sehr wohl bemerkt wurde.

Die neue, abfällige Tonlage von Leuten wie Prigoschin deute auf eine "Umverteilung" der Macht im Kreml hin, kommentierte Politologe Sergej Starowoitow, und sein Kollege Alexej Moschkow von den "VNNews" ist überzeugt, dass die "Machtübergabe in der Russischen Föderation bereits begonnen" habe. Prigoschin sei bereits dabei, seine Wähler zu mobilisieren. "Er spürt subtil, welche Veränderungen die unteren Klassen wollen", wird ein pensionierter Oberst zitiert.

Moschkow selbst, der übrigens fest überzeugt ist, dass Putin 2024 nicht noch einmal für die Präsidentschaft kandidiert, schreibt: "Es ist möglich, dass wir jetzt Zeuge der Bildung einer neuen politischen Kraft in Russland werden, die im Laufe der Zeit – der nahen Zukunft – noch stärker werden und weiter wachsen, an Macht gewinnen wird."

"Putin macht Elite nervös"

Ähnlich sieht es nach Ansicht von Telegram-Bloggern mit Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst der mächtige Chef des russischen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, dessen Sohn Dmitri derzeit Landwirtschaftsminister ist und als möglicher Putin-Nachfolger gehandelt wird. Patruschew senior habe neulich Putin gewarnt, Prigoschin werde sich nicht länger mit Geld zufrieden geben, sondern seinen "Teil der Macht" einfordern. Im kommenden Jahr könne der Söldner-Chef Russland sogar "destabilisieren", was unbedingt verhindert werden müsse.

Die Warnung habe Putin jedoch lediglich mit dem Hinweis beantwortet, er werde die Sache "prüfen". Unterdessen nähmen die Feindseligkeiten zwischen Prigoschin auf der einen Seite und den Generälen auf der anderen weiter zu. In "mindestens 15 Fällen" hätten Söldner Offiziere getötet und dafür nur eine "minimale Strafe" erhalten: "Putins Anweisung an die Macht-Elite, Prigoschin überall und in allem zu unterstützen, macht die Führung des Machtblocks nervös. Eine solche Konfrontation kann nicht lange andauern. Und Putin wird sich entscheiden müssen, mit wem er zusammenarbeiten will, mit Prigoschin oder mit den Sicherheitskräften. Sowohl das eine, als auch das andere ist mit Risiken behaftet."

Wird 2024 gar nicht gewählt?

Offiziell teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow übrigens kürzlich auf Nachfrage mit, Putin habe sich "noch nicht entschieden", ob er abermals für das höchste Staatsamt kandidiere. Dagegen mutmaßte das im Ausland erscheinende Portal "Meduza" unter Berufung auf Kreml-Quellen, dass die Präsidialverwaltung längst damit begonnen habe, Putins Wahlkampf zu organisieren. Aussichtsreiche Gegenkandidaten werde es nicht geben, womöglich werde die Wahl auch verschoben, weil sich 2024 die ganze Wucht der Sanktionen entfalten werde und es unangebracht sei, ausgerechnet dann die Bevölkerung zu mobilisieren. "Logisch und verständlich" sei es deshalb, gar nicht zu wählen und landesweit das Kriegsrecht einzuführen. Putin wolle auf jeden Fall ein "Rekordergebnis", wenn er noch mal antrete, es sei allerdings nicht einfach, vorher zu definieren, was im Ukraine-Krieg eigentlich als "Sieg" gelten könne.

"Putin legt Eier in verschiedene Körbe"

Putins Regime werde sich von eine "autoritären" zu einem "totalitären" entwickeln, meint der russische Publizist und Politikwissenschaftler Stanislaw Belkowski. Die Generäle würden gezwungenermaßen von Offensive auf Defensive umschalten, der Kreml setze auf eine Erosion der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine. Der beinharte Kampf innerhalb der Elite erinnere ihn an die iranischen Revolutionsgarden, so Belkowski. Auch die seien eine Parallelstruktur neben der offiziellen Armee. Das irritiere zwar in Russland den Geheimdienst und die Generäle, doch der Präsident sei offenbar überzeugt, davon zu profitieren: "Wladimir Putin legt Eier in verschiedene Körbe. Er glaubt, dass er das System seiner Macht besser ausbalancieren kann, wenn er viele Machtzentren hat."

Außerdem sei es für Putin vorteilhaft, nicht-staatliche Sicherheitskräfte zu haben, die im In- und Ausland schmutzige Aufgaben erledigen könnten, ohne dass der Kreml dafür direkt verantwortlich gemacht werden könne: "Er braucht furcht- und skrupellose Menschen, die nicht zittern und die nichts zu verlieren haben." Der "Abenteurer" Prigoschin jedenfalls habe "echte politische Ambitionen".

"Totale Einsamkeit ist für ihn totale Geborgenheit"

Originell wirkt Belkowskis Behauptung, Putin sei "anal fixiert", wie es einst der Psychoanalytiker Sigmund Freud ausdrückte. Demnach sei der russische Präsident vor allem daran interessiert, Besitz zusammenzuraffen und vor dem Zugriff anderer zu schützen: "Daher verstärken sich in ihm natürlich die destruktivsten, geradezu selbstmörderischen Absichten, die er auf Russland überträgt: Wenn niemand Russland liebt, warum sollte es dann nicht sterben?"

Putin habe immer noch einen "enormen Spielraum", so Belkowski, denn anders als westliche Regierungschefs könne er abwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Er müsse ja nicht den Zorn der Wähler fürchten: "Totale Einsamkeit verbindet er mit totaler Geborgenheit, von der er auch ständig spricht. Sicherheit kann nur in der Einsamkeit bestehen. Sobald Sie mit Menschen und der Welt in Kontakt kommen, entsteht Gefahr, sie muss von Ihnen gebannt werden."

"Nach Putin bleiben nur Ruinen"

Die im Ausland publizierte "Novaya Gazeta Europe" vergleicht Putins Selbstwahrnehmung mit der biblischen Schöpfungsgeschichte. Er halte sich wohl mittlerweile für Gott persönlich, der aus dem "Chaos eine neue Weltordnung" erschaffe. Sein Sicherheitsapparat sei wie "ein giftiger Pilz nach dem Regen gewuchert, als schlammiges und unverständliches Wesen", dessen Kompetenzen fraglich seien. Mangels Sohn könne Putin nicht wie Iwan der Schreckliche familiäre Nachfolger um die Ecke bringen, aber auch ohnedies wetze die "Garde" schon die Messer, etwa der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow: "Nach Putin werden Ruinen bleiben, ein demoralisiertes Land, die schnöde Verachtung der ganzen Welt. Der von Putin geschaffene Staat ist nur gut für ihn – er wird mit ihm verschwinden. Und alles muss neu gemacht werden."